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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نشرة الرياضة .. فرج عامر: تأثرنا برحيل حسام والترهوني .. مصر للمقاصة: سنطالب اللاعبين بعدم الاحتكاك القوي أمام الأهلي .. البرازيل إلى نهائي كوبا أمريكا

صدى البلد

 نشر موقع صدى البلد الإخباري، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار المهمة علي الساحة الرياضية المصرية والعالمية كالتالي:

 

مباريات اليوم الثلاثاء 6-7-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 6-7-2021 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرز المواجهات في بطولة أمم أوروبا يورو 2020 حيث يلعب منتخب إيطاليا أمام إسبانيا في نصف النهائي.



ملخص وأهداف فوز البرازيل أمام بيرو والتأهل لـ نهائي كوبا أمريكا

حقق منتخب البرازيل الفوز علي منافسه بيرو بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا.

 

أمير عزمي مجاهد: هدفي مع السكة الحديد العودة إلى الممتاز .. ولم أشعر بالارتياح في البنك الأهلي

أكد أمير عزمي مجاهد المدير الفني الجديد لفريق السكة الحديد سعادته بتولي تدريب الفريق ، مشيراً إلى أن هدفه هو إعادة الفريق إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل .

 

فرج عامر : أحمد سامي مستمر مع سموحة وتأثرنا برحيل ’’حسام والترهوني’’

يؤمن المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة  فى قدرات الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم  بقيادة أحمد سامي، مشيرا إلى أنه باقِ في منصبه ولا نية للتفكير في إقالته كما يتردد منذ أمس عقب هزيمة الفريق السكندري أمام الأهلي برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز .

مصر للمقاصة : سأطالب اللاعبين بعدم الاحتكاك القوي أمام الأهلي
أكد محمد عبد الجليل المدير الفني لفريق مصر للمقاصة رضاءه عن نقطة التعادل اليوم أمام فريق وادي دجلة ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز .


محمود جابر يبرر خسارة منتخب الشباب بكأس العرب
قال محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر الشباب، إنه كان يتمنى تتويج الفراعنة ببطولة كأس العرب للشباب.

 

أمير عبد الحميد : الشناوي إضافة قوية للمنتخب الأوليمبي .. وأرفض ذبح أحمد نادر السيد

أكد أمير عبد الحميد نجم النادي الأهلي السابق و مدرب حراس المرمى بنادي السكة الحديد أن محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء سيمثل إضافة قوية لقائمة المنتخب الوطني الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو .

 

إيطاليا اسبانيا يورو 2020 كوبا أمريكا سموحة

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