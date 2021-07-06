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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

صرف 22.6 مليون جنيه لـ  44619 عاملا غير منتظم بالقاهرة

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة ، بصرف منح لرعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحيا بلغت 22 مليوناً و 626 ألف جنيه لـ 44 ألفا و619 عاملا.

وأشار وزير القوى العاملة محمد سعفان، إلي أن الرعاية الاجتماعية والصحية تمثلت في صرف منحة عيد العمال للعمالة المسجلة وعددها 44 ألفاً و 405 عمال ، بإجمالي 22 مليونا و99 ألف جنيه، و147 منحة مولود جديد بـ 296 ألف جنيه، و34 منحة زواج بـ 102 ألف جنيه ، و17 منحة وفاة أحد الأقارب بـ 34 ألف جنيه ، و6 منح وفاة عمال بـ 60 ألف جنيه ، وباقى منحة وفاة عامل آخر بمبلغ 8000 جنيه ، وصرف 27 ألف جنيه لعمل 9 عمليات جراحية لـ 9 عمال .

تعيين 5958 شابا

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان  : إن المديرية قامت بتعيين 5958 شاباً ، منهم 32 من ذوى الهمم والعزيمة ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 15732 شاباً.

استخراج 197 ترخيص عمل للأجانب

وأشار وزير القوى العاملة محمد سعفان  إلي  أن المديرية  قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج 197 ترخيص جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 100 أجنبي وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس  عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات ، كما قامت باستخراج 1381 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 1342 رخصة مزاولة المهنة.

تسوية 120 شكوي للعمال وديا

وأوضح مدحت الغمراوي مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة - في تقريره  لوزير القوي العاملة محمد سعفان عن  ما تم إنجازه خلال مايو الماضي -أن المديرية تلقت  909 شكوى، منها 120 شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة  249 شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ 73 شكوى ، وإحالة 20 شكاوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص ،  وتبقى 447 شكوى تحت البحث والدراسة .

تحرير 223 محضرا لمنشآت خالفت القانون

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت مديرية القوي العاملة بالقاهرة بالتفتيش  على 198 منشأة دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 223 محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 148 شكوى ، وتم تسويتها بالكامل ودياً ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 222 منشأة ، وإعادة التفتيش على 369 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير  149 محضر سلامة وصحة مهنية و 13 غلق إداري ، كما تم بحث 17 شكوى ، وعقد 11 ندوات توعية.

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IMG_7112
محمد سعفان وزير القوى العاملة العمالة غير المنتظمة منحة عيد العمال تراخيص عمل الأجانب صرف 22 6 مليون جنيه لـ 44619 عاملا غير منتظم بالقاهرة

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