نائب رئيس جامعة عين شمس يكرم الإداريين المتميزين بكلية البنات

كرم الدكتور ايمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث بعض أعضاء موظفى الدراسات العليا المتميزين بترشيح من الكلية لأدائهم المتميز فى أسلوب العمل بكل جدية ودقة وتقديم الخدمة المطلوبة بصورة مرضية ومتميزة.

ويأتي ذلك في إطار الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتشجيع الطاقات والكفاءات المتميزة .

وذلك بحضور الدكتورة حنان الشاعر وكيل كلية البنات لشئون الدراسات العليا والبحوث التي اوضحت ان هذا التكريم يشجع الإداريين علي الالتزام والانضباط وينشر الطاقة الإيجابية بينهم.



حيث تم تكريم ا. امال عكاشة ابو المكارم مدير ادارة الدراسات العليا بكلية البنات، ا. كوثر سيد ، مسئول وحدة الوافدين، ا. هبة طلعت مسئول الماجستير فى الاداب (اللائحة القديمة) ، ا. رندا خالد جمعه خالد مسئول برامج الساعات المعتمدة (القطاع العلمى).