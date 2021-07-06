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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الوادي الجديد: تدريس الطاقة الشمسية بالمدارس الفنية العام المقبل

ارشيفيه
ارشيفيه

انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد من توريد وتركيب وحدات للطاقة الشمسية  بأول فصل لهذا التخصص على مستوى المحافظة والذى جرى تدشينه بمدرسة موط الصناعية التابعة لإدارة الداخلة التعليمية، وذلك  تنفيذا لمبادرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد للتوجه نحو الاستفادة من الطاقة الشمسية كمصدر طاقة نظيف واقتصادى و دائم لتوليد الكهرباء وأحد المحاور الهامة فى التنمية على أرض المحافظة .

وقال الدكتور جمال حسن محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، أن هذا الفصل يهدف  لتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل بمجالات وتخصصات مختلفة تعتمد على الاستفادة من الطاقة المتجددة ، ومن المقررعقد برنامج تدريبى مكثف للكوادر البشرية بالمدرسة  إستعدادا لبدء الدراسة بالقسم العام الدراسى القادم.

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وأضاف  وكيل وزارة التربيه والتعليم ، أنه يجرى حاليا  تجهيز القسم بمعمل وورشة مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة والتي تتماشى مع متطلبات العصر نحو استغلال الطاقة الشمسية واستثمارها على الوجه الأمثل  مؤكدا على أن محافظ الاقليم يوفر كافة سبل الدعم المستمر  لمدارس التعليم الفني بالمحافظة .

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