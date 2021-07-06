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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوى العاملة: صرف مزايا لـ 7600 عامل بشركة خاصة

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن جهود الوزارة، نجحت بالتعاون مع شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، في تجديد اتفاقية العمل الجماعية المنتهية، وتقضي بصرف بعض المزايا  لـ 7600 عامل بالشركة.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية أجازت التشغيل في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلة الرسمية مع صرف المقابل النقدي للأجر الإضافي المقرر قانوناً عوضاً عن ساعات العمل الإضافية ، حيث اقتضى التشغيل الإضافي للساعات النهارية والليلية ، وذلك طبقاً لأحكام   من قانون العمل .

التشغيل ورديتين يومياً لمدة ستة أيام في الأسبوع

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان : إن الأطراف اتفقت على  ان يتم التشغيل وفقاً لأحكام القانون وردتين يومياً (ستة أيام في الأسبوع) ، مع تحديد فترات الراحة، واحتساب ساعات التشغيل الإضافي.

تسوية كاملة للتشغيل الإضافي

وأشار وزير القوي العاملة محمد سعفان إلي أن الاتفاقية نصت  علي أنها تمثل تسوية كاملة للتشغيل الإضافي  وتحديد زمن الورديات من قبل الشركة ، ويتقاضى مقابل التشغيل الإضافي والمقابل النقدي للتشغيل أيام الراحات الأسبوعية أو العطلات الرسمية.

 

ولفت  وزير القوي العاملة محمد سعفان أن الاتفاقية وقعها عن شركة كوكاكولا مصر ، رحاب ربيع  بصفتها رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة،  وعن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ، خالد عيش رئيس النقابة.

سعفان يوجه الشكر لأطراف الاتفاقية

ووجه وزير القوي العاملة محمد سعفان الشكر لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهم والصالح العام.

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