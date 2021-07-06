أسباب مشاهدة فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين لـ كريم عبد العزيز

قبل عرضه بساعات..

كريم عبد العزيز يواجه كورونا

عودة كريم بعد غياب عامين بفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

ثنائى كريم والكدوانى وثيقة نجاح بالسينما

يعرض اليوم فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” والذى يعود به الفنان كريم عبد العزيز إلى السينما بعد غياب لمدة عام تقريبا بعد آخر أعماله فيلم “نادى الرجال السرى”.

ويواجه كريم عبد العزيز الظروف التى تمر بها السينما بسبب جائحة كورونا، آملا فى أن يتخطى هذه الصعوبات بنجاح وتفوق، خاصة أن العمل يعد من الأعمال ذات الميزانيات الضخمة.

وفى التقرير التالى، نرصد بعض المعلومات عن فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” لبطله كريم عبد العزيز قبل عرضه بساعات قليلة.

تأجيل عرض الفيلم

يأمل صناع الفيلم ان يحقق العمل إيرادات كبيرة توازى الميزانية التى تكبدها منتج العمل وائل عبد الله، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها السينما بسبب جائحة كورونا، خاصة أن الفيلم تم تأجيل عرضه أكثر من مرة، حيث تم الانتهاء من قبل أزمة كورونا أى منذ عامين تقريبا، ولكن بسبب اغلاق السينما تارة وتحديد الإشغال بالسينما بنسبة لا تتعدى 25% تارة أخرى، تسبب ذلك فى قرار التأجيل، إلى أن قرر المنتج عرض الفيلم بعد ارتفاع نسبة الإشغال إلى 50%.

اسم كريم عبد العزيز

يضع صناع فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” أملا كبيرا على اسم بطل الفيلم كريم عبد العزيز والذى يعد أحد عوامل تحفيز الجمهور على المشاهدة، خاصة أن كريم عبد العزيز يعد نجم شباك محبوبا من الجمهور، والدليل نجاحه فى ظل الظروف الصعبة التى مرت بها السينما فى الفترة الأخيرة، وكان آخرها فيلم “نادى الرجال السرى” ومن قبله فيلم “الفيل الأزرق 2" الذى تجاوز حجم إيراداته 100 مليون، ويأتي نجاح كريم فى السينما نظرا لامتلاكه الكاريزما وخفة الظل والتنوع في الأدوار، ما جعله يحجز لنفسه مكانا في قلوب الجمهور.

قصة فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

تدور قصة فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، حول عدة تساؤلات بشأن تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجان بها، ويقدم شخصية إعلامي يعمل على كشف الحقائق بطريقة تنكرية في شخصيات مختلفة وغريبة عنه، ويتنكر في عدة شخصيات للبحث في عدد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة، والصراعات التي تحدث بينهما حتى الطلاق.

ودائما ما يلعب كريم عبد العزيز فى أفلامه الكوميدية على أوتار القضايا الاجتماعية كونها تمنح له مساحة كبيرة فى تقديم عديد من المواقف الكوميدية، وهو ما تعلمه أيضا من والده المبدع المخرج محمد عبد العزيز الذى قدم العديد من الأفلام الاجتماعية الكوميدية.

كريم عبد العزيز وماجد الكدواني

أصبح الثنائي كريم عبد العزيز وماجد الكدواني بمثابة شهادة نجاح لأى عمل سينمائى يتعاونا فيه، حيث كونا ثنائيا متفاهما ومحبوبا من قبل الجمهور الذى اعتاد على رؤيتهما فى عدد من الأعمال السينمائية من قبل، ولعل من أبرزها فيلم “نادي الرجال السرى” والذي عرض عام 2019 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ومن بين أسباب نجاحه الثنائي كريم عبد العزيز وماجد الكدواني، كما كان من قبل فيلم “حرامية في تايلاند” والذي رسم ملامح نجاح الثنائي عبد العزيز والكدوانى فى البدايات.

أبطال فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

يقوم ببطولة فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بجانب كريم عبد العزيز وماجد الكدواني كل من دينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وأحمد فهمي، وأحمد حلاوة، وشيماء سيف، وعمرو عبد الجليل، ونيللي كريم، ومحمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.