لها فوائد.. ندوة في كيفية التعامل مع الضغوط النفسية بالدراسات العليا للطفولة

أكدت ندوة " كيفية التعامل مع الضغوط النفسية " التي نظمتها كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس أنه على الرغم من الآثار السلبية للضغوط النفسية إلا أنها لها بعض الفوائد.

فتؤدي الضغوط النفسية إلى إفراز الغدة النخامية لهرمون يسمى اكسيتوسن oxtison ( هرمون الضغط) ، ويطلق عليه أيضا هرمون (العناق)، ويتم إفراز هذا الهرمون عندما يعانق البشر بعضهم البعض ، وعندما يقع الشخص تحت وتيرة الضغوط تبدأ الغدة النخامية في إفراز هذا الهرمون ، مما يحفز الشخص على البحث عن المساعدة والدعم والتعبير عن مشاعره بدلاً من من كتمانها.

بالإضافة إلى أن الهرمون oxtison يحمي نظام القلب والأوعية الدموية من آثار الضغوط (فهو مضاد التهابات طبيعي) ، كما يساعد هذا الهرمون خلايا القلب على التجدد والشفاء من آثار الضغوط ، وبقاء الأوعية الدموية في حالة استرخاء خلال الضغط.

أيضا تناولت الندوة أسباب الضغوط النفسية ، وآثارها صحة على الإنسان متطرقة إلى تعريف الضغوط النفسية ؛ حيث تتمثل في إدراك الفرد بأن هناك متطلبات تفوق قدراته وإمكاناته مع ظهور استجابات نفسية وسلوكية وجسمية لا توافقه ، بالضغط النفسي انعكاس لطريقة تفكيرنا في مشكلة ما تواجهنا.

كما تناولت الندوة الحديث عن كيفية التعامل مع الضغوط. وذلك من خلال الاسترشاد بالأبحاث والدراسات العلمية الحديثة، و اختتمت الندوة بإجراء لعبة نفسية عن التغيير.

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتورة هويدا الجبالي عميد الكلية ،وإشراف وتنظيم الدكتورة راندا كمال عبد الرؤوف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حاضر خلالها د. ولاء رجب المدرس بقسم الدراسات النفسية للأطفال بالكلية.