عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لها فوائد.. ندوة في كيفية التعامل مع الضغوط النفسية بالدراسات العليا للطفولة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

أكدت ندوة  " كيفية التعامل مع الضغوط النفسية " التي نظمتها كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس أنه على الرغم من الآثار السلبية للضغوط النفسية إلا أنها لها بعض الفوائد.

 

فتؤدي الضغوط النفسية إلى إفراز الغدة النخامية لهرمون يسمى اكسيتوسن   oxtison ( هرمون الضغط) ، ويطلق عليه أيضا هرمون (العناق)،  ويتم إفراز هذا الهرمون عندما يعانق البشر  بعضهم البعض ،  وعندما يقع الشخص تحت وتيرة الضغوط تبدأ الغدة النخامية في إفراز هذا الهرمون  ، مما يحفز الشخص على البحث عن المساعدة والدعم والتعبير عن مشاعره بدلاً من  من كتمانها.

 

txt

نائب رئيس جامعة عين شمس يكرم الإداريين المتميزين بكلية البنات

txt

الإعلان عن جائزة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية للبحث العلمي لعام 2021

بالإضافة إلى أن  الهرمون  oxtison  يحمي نظام القلب والأوعية الدموية من آثار  الضغوط (فهو مضاد التهابات طبيعي) ، كما يساعد هذا الهرمون خلايا القلب على التجدد والشفاء من آثار الضغوط ، وبقاء الأوعية الدموية في حالة استرخاء خلال الضغط.

أيضا تناولت الندوة أسباب الضغوط النفسية ، وآثارها صحة على الإنسان متطرقة إلى تعريف الضغوط النفسية ؛ حيث تتمثل في إدراك الفرد بأن هناك متطلبات تفوق قدراته وإمكاناته مع ظهور استجابات نفسية وسلوكية وجسمية لا توافقه ، بالضغط النفسي انعكاس لطريقة تفكيرنا في مشكلة ما تواجهنا.

 

كما تناولت الندوة الحديث عن كيفية التعامل مع الضغوط. وذلك من خلال الاسترشاد بالأبحاث والدراسات العلمية الحديثة، و اختتمت الندوة بإجراء لعبة نفسية عن التغيير.

 

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتورة هويدا الجبالي عميد الكلية ،وإشراف وتنظيم  الدكتورة راندا كمال عبد الرؤوف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حاضر خلالها د. ولاء رجب المدرس بقسم الدراسات النفسية للأطفال بالكلية.

الهرمون الغدة النخامية إفراز الغدة النخامية جامعة عين شمس الدراسات العليا للطفولة كليه الدراسات العليا للطفولة كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس الآثار السلبية

ترشيحاتنا

تصل لـ مليون جنيه..عقوبات رادعة لمخالفات عيوب السلع بقانون حماية المستهلك

شاهد.. أعطال تتسبب في كثافات بكوبري أكتوبر.. وتحذيرات من السرعة داخل المدينة

وكيل أشيمبونج يكشف تطورات في أزمة المليون دولار مع الزمالك"خاص"

للوافدين .. أرخص 5 سيارات 2021 في الإمارات

الحكومة تتوقع زيادة حصيلة الضرائب العقارية لـ 5.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة

أوبو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق تحفتها OPPO Reno6 Z بمواصفات جبارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

دعم نقدي للأسر الأقل دخلا الأبرز.. 5 هدايا قدمها السيسي في الموازنة الجديدة

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

وزير الري: إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق.. وتسعى للتهرب من أي التزام

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

نداء عاجل من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

الإمارات .. قرار عاجل بشأن فيروس كورونا يخص إمارة أبوظبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل اللحمة الضاني كباب حلة

اكتشاف 9 أنواع من أسماك القرش تمشي على قدمين.. تفاصيل وصور

طريقة عمل اللحمة الضاني بوصفات مختلفة

اختفى خلال ثوان .. شاب يرصد طبقا فضائيا في السماء.. شاهد

فيديو

الجملي هو أملي.. قصة الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية

فيديوجراف.. حكم المنتحر وشارب الخمر..تصريحات جديدة للدكتور علي جمعة

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

فاكسيرا سينوفاك .. رئيس الوزراء يعلن إطلاق اللقاح المصري "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ