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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في حالة رغبتهم العودة لمصر

الهجرة تتيح استمارة تسجيل للمصريين العالقين بالإمارات في طريقهم للسعودية

صدى البلد

أهابت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات الشقيقة "دولة ترانزيت" بسبب عدم قدرتهم على السفر للمملكة العربية السعودية، والراغبين منهم في العودة لمصر، ملء استمارة تسجيل وزارة الهجرة لحصر أعداد المسجلين. 

 

يأتي ذلك في أعقاب قرار المملكة وقف استقبال غير مواطنيها، وفي ضوء عدم الإعلان عن تاريخ إعادة الفتح والعودة للمملكة، وذلك إلى جانب التأكيد على احترام سيادة كل دولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

وأكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، أنه فور تسجيل أعداد الراغبين في العودة من المصريين العالقين بالإمارات، سيتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، للتفاوض مع شركات السياحة لبحث مدى إمكانية عودة المواطنين الراغبين  على نفس الشركات التي سافروا من خلالها وبحث آلية التطبيق.

 

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وناشدت وزارة الهجرة المواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات الالتزام بقوانين البلد المضيف، وذلك من أجل حماية المواطنين المصريين العالقين وحرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية على أرض الدولة المضيفة، حيث إن الدولة المصرية حريصة على أبنائها حتى مرور الأزمة دون أن يُضار أي شخص.

 

وطالبت وزيرة الهجرة المواطنين - الراغبين في العودة - بتسجيل بياناتهم بالتفصيل، خاصة اسم الدولة الموجود فيها حاليا واسم شركة السياحة التي سافر عبرها، وذلك عبر الرابط التالي:

‏https://forms.gle/P8CBohESSQUML9m99

الهجرة المصريين العالقين بالامارات حظر السفر من الامارات الحظر السعودي استمارة عودة لمصر وزيرة الهجرة

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