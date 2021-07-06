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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير ثقافة سوهاج يوضح تفاصيل معرض “عصير الكتب” بالمحافظة

معرض عصير الكتب
معرض عصير الكتب

قال جلال أبو الدهب  ، مدير عام الثقافة بمحافظة سوهاج ،  على خلفية معرض "  عصير الكتب  " ، إن المحافظة تحرص كل عام على إقامة معرض للكتاب ، إيمانا منها بالدور الفعال للكتاب ، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة .

وأضاف جلال أبو الدهب ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية الأولى ، أن محافظ سوهاج وجميع المسؤولين بالهيئة العامة بقصور الثقافة يؤكدون على دعمهم لمعارض الكتاب ، ولثقافة القراءة .

وأشار " أبو الدهب " إلى أن معرض " عصير الكتاب " ينتمي لنفس إصدارات " معرض القاهرة الدولي للكتاب " ، معقبا : " اقبال غير طبيعي وجميع قيادات سوهاج تحرص على ظهور المعرض بشكل لائق " .

ولفت إلى أن المعرض تم افتتاحه بحضور محافظ سوهاج ،  اللواء طارق الفقي ، وعدد من الرموز الثقافية ، ولفيف من الأدباء بسوهاج .


وتابع أن شعار المعرض " عصير الكتب " مأخوذ من اسم أحد دور النشر والتي لها العديد من المعارض المحلية ، والدولية ، ولهم معارض خاصة بالثقافة بسوهاج ، ومعنى الأسم يشجع على القراءة .

محافظ سوهاج يفتتح معرض "عصير الكتب" السنوي في قصر الثقافة

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، المعرض السنوي " عصير الكتب" بقصر ثقافة سوهاج في إطار مبادرة " سوهاج تقرأ "، بحضور العميد محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي،  وجلال أبو الدهب مدير عام قصر ثقافة سوهاج، وعامر عوض رئيس حي شرق.

وتفقد محافظ سوهاج الأقسام المختلفة بالمعرض واستمع إلى شرح مفصل عن محتوياته، حيث يضم أكثر من 80 دار نشر مصرية وعربية، تشارك بكتبها المتنوعة في مختلف المجالات، ويشمل المعرض أقسام "الأدب المترجم، والأدب العربي، وكتب للتنمية البشرية، والأدب الروائي، وقسم للأطفال، وقسم للغات الانجليزية والفرنسية"، ويفتح المعرض أبوابه أمام الجماهير يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساء.

وأكد "الفقي" على أهمية القراءة ودورها في التعرف على العلوم والثقافات الأخرى، وبناء وتنمية عقول الشباب، وتوسيع مداركهم الثقافية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تشهد حراكا ثقافيا غير مسبوق، إيمانا بالدور المهم الذي تقوم به الثقافة، باعتبارها إحدى الآليات الفاعلة في تشكيل الوعي وبناء الإنسان ومواجهة الأفكار المتطرفة.

عصير الكتب معرض عصير الكتب اخبار التوك شو مدير عام الثقافة بمحافظة سوهاج جلال أبو الدهب

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