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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إنشاء صوامع لتخزين الأقماح وتطوير منافذ جمعيتي

التموين: فرص استثمارية كبيرة بالوزارة والجهات التابعة لها

صدى البلد

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية والقطاعات التابعة لها لديها فرص استثمارية كبيرة في المناطق اللوجيستية، وإنشاء صوامع لتخزين الأقماح وتطوير منافذ جمعيتي. 

 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد اليوم، الثلاثاء، مع  أيمن أمين سجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إحدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والوفد المرافق له، وذلك بحضور أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

 

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك مشروعات وفرصا متاحة للاستثمار فى الوزارة، ومنها تطوير منافذ مشروع جمعيتي، حيث تم افتتاح 6000 منفذ، وجار فتح 1000 منفذ آخر بالمرحلة الرابعة لتكون أكبر سلسلة توزيع للسلع التموينية والحرة، بالإضافة إلى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

 

وتطرق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الاجتماع مع وفد المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إلى الفرص المتاحة أيضاً لاستخدام عمليات النقل النهري لنقل الأقماح، وكذلك إنشاء المناطق والمخازن الاستراتيجية المُزمع إقامتها في الفترة القادمة لتخزين السلع وسبٌل الاستثمار بها.

 

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي بالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إحدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أنه بحث مع وزير التموين والتجارة الداخلية، إمكانية توظيف قدرات المؤسسة الاستثمارية والتمويلية بالتشارك مع الوزارة وجهاتها التابعة وتمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.

 

وأشار أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه تم الاتفاق على إعداد ورقة عمل مقترحة بين الجانبين مدون بها الفرص التي يمكن تنفيذها في الفترة القادمة، إضافةً إلى الاتفاق مع المؤسسة بعقد مجموعة لقاءات مع رؤساء الجهات التابعة بالوزارة ذات الصلة بالنشاطات والمشروعات التي تم ذكرها، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها تفصيلًا فيما بعد وخريطة التعاون مع المؤسسة.

وزير التموين التجارة الداخلية علي المصيلحي معاون الوزير القطاع الخاص

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