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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال يومين.. "تموين سوهاج" يٌحرر ١٥٦ جنحة تموينية بالمحافظة

ارشيفية
ارشيفية

دشنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، عدة حملات تموينية مُكبرة خلال يومي الثالث والرابع من شهر يوليو الجاري، على الأسواق والمخابز.

وذلك لضبط الأسعار بالأسواق ومتابعة المواد الغذائية التي يتم تداولها بالاسواق، منعًا لتداول أية منتجات مجهولة المصدر أو مُنتهية الصلاحية؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وأطفال محافظة سوهاج، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة تداول حلوى أطفال غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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وأسفرت حملات مديرية التموين بسوهاج خلال يومي الثالث والرابع من شهر يوليو الجاري عن تحرير ١٥٦ جنحة ومخالفة تموينية جاء بيانها كالتالي:"٢١ نقص وزن - ٢٧ مواصفات - ٨ تصرف - ١٢ توقف - ٢٠ عدم إعلان عن مواعيد التشغيل - ٣١ عدم إعطاء بون - محضر عدم وجود ميزان - محضر غلق - ١٣ سجلات - و٧ محاضر متنوعة أخرى"، وكان ذلك في مجال المخابز.

وفي مجال الأسواق جاء البيان كالأتي:"٨ محاضر عدم إعلان عن الأسعار - ٤محاضر لحوم مُنتهية الصلاحية - ومحضر منتجات مجهولة المصدر - ومحضرين الإستيلاء على سلع مدعمة".

حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدى، وتولت النيابة التحقيقات.

سوهاج تموين الاسواق يوليو جنحة

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