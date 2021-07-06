وانا مالى يا لمبى.. موعد عزاء الفنانة الراحلة سحر كامل

قررت أسرة الفنانة الراحلة سحر كامل إقامة عزاء اليوم بمنزلها فى الهرم وذلك بعد تشييع جثمانها امس الى مقابر الأسرة.

وكان غيب الموت أمس الفنانة سحر كامل، التي اشتهرت بالأدوار الثانوية والمساعدة وصاحبة الايفيه الشهير :"وانا مالي يا لمبي"..

البداية للفنانة سحر كامل كانت عام 1979 بدور آمال في فيلم الباحثة، وقدمت ما يقرب من 70 عملا متنوعا، ومن أشهر افيهاتها “وأنا مالي يا لمبي” من فيلم "الناظر".

وفاة الفنانة سحر كامل

وكان الفنان محمد علي رزق قد أعلن عن وفاة الفنانة سحر كامل، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ليعلن فيها خبر الوفاة.



وكتب محمد علي رزق: "توفت إلى رحمة الله.. صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحده ساعدتني علشان أبقى ممثل".

من هي الفنانة سحر كامل ؟

ونستعرض فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة سحر كامل:

- درست الفنانة الكبيرة سحر كامل في كلية التجارة بجامعة عين شمس، ولكن كان التمثيل غايتها منذ نعومة أظفارها

- روت الفنانة سحر كامل في أحد اللقاءات التليفزيونية لها إنها عشقت التمثيل منذ مرحلة الطفولة، حيث أنها أدت أول أدوارها في مرحلة الثانوية العامة.

البداية لـ سحر كامل كانت عام 1979 بدور آمال في فيلم الباحثة، وقدمت ما يقرب من 70 عملا متنوعا.

-شاركت في قرابة 100 عمل، كان آخرها مسلسلها الإذاعى “29 يوم”

- قالت سحر كامل فى إحدى البرامج التليفزيونة أن أهلها رفضوا عملها بمجال التمثيل، وأضافت: «أوهمتهم إني عندي انهيار عصبي حتى أضغط عليهم ليوافقوا على التمثيل، لحد ما أمي أقنعت بابا ووافق على مشاركتي في الفيلم، وفعلا شاركت فيه بمشهد واحد وكان ده أول فيلم أعمله تقريبا سنة 1979».

افيهات سحر كامل

وشاركت سحر كامل فيما يقرب من 70 عملا وحققت نجاحا كبيرا وأطلقت عددا من الإفيهات ولعل من أبرزها في فيلم "الناظر" الذى قدمت فيه شخصية عروس محمد سعد وخرجت بإفيه "الله وانا مالى يا لمبى“ كما قدمت عددا من الأعمال مع الفنان محمد هنيدى واشتهرت بافيه ”إيه دانا نايمة لوحدى" ليرد "يعني كنتي نايمة في بيت الطلبة" وذلك فى فيلم "جاءنا البيان التالى" وأيضا إفيه “اديني الحقنة بسرعة ارجوك محتاجة الجرعة بفيلم "وش إجرام".

كما شاركت الفنان أحمد مكى فى فيلم “اتش دبور” وقدمت فيه دور ثانوى واشتهرت فيه بإفيه "اتفضل يا أخويا هو أنت حد غريب"، وقدمت أيضا شخصية ثانوية فى فيلم "حسن ومرقص" الذى أطلقت فيه إفيه "الله وأكبر صلاة النبي أحسن".