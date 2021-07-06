شاهد.. أعطال تتسبب في كثافات بكوبري أكتوبر.. وتحذيرات من السرعة داخل المدينة

أفاد مصدر أمني بمرور القاهرة بأن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات طبيعية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، ماعدا كوبرى 6 أكتوبر فى الاتجاهين يشهد كثافات بعض الشىء نتيجة بعض أعطال السيارات ويتم التعامل الفوري معها من قبل رجال المرور والعمل على سحب الكثافات.

وأوضح المصدر أن معظم شوارع وميادين القاهرة تشهد سيولة مرورية على جميع الأنحاء، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور.

وقال المصدر إن من بين المناطق التي تشهد كثافات متوسطة "وسط البلد، وصلاح سالم، والأوتوستراد وكوبري قصر النيل وميدان التحرير وميدان طلعت حرب و رمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز وميدان الخلفاوى وشارع شبرا وشارع قصر العيني".

وأضاف أن باقي المحاور تشهد كثافات طبيعية متحركة، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير، حيث يتم التعامل الفوري معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب الكثافات.

وتنصح الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدى السيارات الالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة مع اتباع تعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم وترك مسافة كافية بين السيارات.

وأكد المصدر أن هناك تعزيزات من رجال وأوناش المرور على جميع المحاور الرئيسية لسحب الكثافات والتعامل الفورى مع أى أزمة مرورية، لافتا إلى أنه لا توجد اي حوادث أو أعطال مؤثرة حتى الآن.

وحذر من تجاوز السرعات المقررة بالمحاور الحيوية بالقاهرة، موضحا أن معظم المحاور الحيوية بها رادارات للحد من حوادث الطرق وحفاظا على أرواح المواطنين، لافتا إلى أنه تم تعزيز تلك الرادارات وتركيب عدد آخر فى محاور جديدة منها:

- جوزيف تيتو سرعة 60

- أبو زيد خضر سرعة سرعة 80

- المشير سرعة 80

- التسعين الشمالى سرعة 80

- الثورة القادم من أسفل الدائرى وحتى حسين كامل سرعة 100

- شينزو ابى 80

- نفق الأزهر سرعة 50

- جميع المحاور رادار سرعة 60

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