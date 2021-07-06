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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الغموض يخيم على حادث تحطم طائرة ركاب روسية تُقل 28 شخصًا

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت هيئة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، تحديد مكان تحطم الطائرة الروسية "إن-26"، التي أنطلقت من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي إلى قرية بالانا داخل روسيا، وانقطعت عنها الاتصالات بعد إقلاعها.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن ممثل هيئة الطوارئ الروسية قوله إن الطائرة تحطمت فوق البحر، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تقل 22 راكبا من بينهم طفلين، بالإضافة إلى 6 من طاقمها.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أنه تم إرسال مجموعة من السفن للبحث عن الطائرة المنكوبة، وشُكلت لجنة خاصة تعمل على الخط الساخن رغم ظروف الأرصاد الجوية الصعبة وانتشار الضباب في البحر.

ولفتت الوكالة إلى أنه تم رفع دعوى جنائية بشأن مخالفة قواعد السلامة المرورية وتشغيل الطائرات.

وحتى الآن لم تؤكد شركة خطوط "كامتشاتكا" الجوية التابع لها الطائرة الحادث، فيما قالت السلطات المحلية إن الطائرة لديها شهادة صلاحية للطيران واجتاز طاقمها فحص الطيران قبل انطلاق الرحلة.

ولا يزال حتى الآن سبب سقوط الطائرة مجهولا.

وأفيد في هذا الشأن بأن الاتصال بالطائرة انقطع في منطقة بالانا حين بدأت في الهبوط، فيما لم يبلغ أفراد الطاقم عن أي مشاكل اثناء الرحلة، إلا أن خدمات الطوارئ الروسية لا تستبعد احتمال سقوط الطائرة في البحر.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر أن الطائرة تابعة لشركة طيران محلية، وأنها كانت في حالة سليمة من الناحية الفنية قبل الإقلاع.

يشار إلى أن "أن – 26" طائرة نقل متعددة الأغراض سوفيتية ومن بعد روسية، ويبلغ الحد الأقصى لوزن الإقلاع 24 طنا، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 540 كيلو مترا في الساعة.

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