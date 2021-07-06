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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مستلقٍ في وضع مريح ببطانية وقناع للعين.. حمامات الصوت علاج للجسم والعقل

التأمل
التأمل

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد في تقليل التوتر ، من التأمل إلى التخيل، واحد من أبسط الأشياء وأكثرها متعة هو مجرد الاستحمام ،وصفت سارة أوستر ، أخصائية علاج الصوت ومعلمة التأمل ، الحمام الصوتي بأنه شكل من أشكال العلاج الصوتي .

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ماذا تتوقع في حمام الصوت؟


“تبدأ التجربة مع كل شخص مستلقٍ أو جالسًا في وضع مريح ، غالبًا ببطانية وقناع للعين، بعد بضع دقائق من التركيز الموجه على التنفس والاستماع النشط ، تمتلئ بقية التجربة بأصوات مختلفة و الترددات يتم تقديمها على التوالي ” ،أن الأصوات التي يستخدمها هؤلاء المعالجون "يتم إنشاؤها من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات التي تصدر نغمات مفرطة ، بما في ذلك الشوكات الضبطية والصنوج وصناديق السروتي وأوعية الغناء في جبال الهيمالايا والكريستال والرنين والصوت فقد لا توجد قواعد محددة حول الأدوات المستخدمة ، ولكن لتجنب الاستجابة غير المواتية ، يقترح الامتناع عن استخدام الأدوات التي قد يكون لدى الأفراد أحكام بشأنها ، مثل البيانو أو الجيتار.

 

صوت الاسترخاء


إن الراحة العميقة والاسترخاء هما الهدف"يمكن للصوت أن يجلب التوازن والاسترخاء والشعور بالكمال للجسم ويهدف صوت الاهتزازات التوافقية الناتجة عن غناء الأطباق والصنوج وغيرها من الأدوات التي تصدر نغمات مفرطة إلى تحفيز موجات الدماغ ألفا وثيتا ، والتي ترتبط مع الدول العميقة التأملية والسلمية التي تفضي إلى حد كبير إلى الشفاء تشبه فوائد التأمل كثيرًا ، وهذا ليس مفاجئًا ، حيث يعتبره العديد من المعالجين الصوتيين شكلاً من أشكال التأمل .

يمكن أن تكون تجربة الحمام السليم أو التأمل الصوتي مفيدة لأي شخص يريد الوصول إلى لحظة من الاسترخاء أو اكتساب فوائد التأمل". إنها فرصة ، كما تضيف ، "لاستكشاف ماهية الحالة التأملية وكيف تشعر. لهذا السبب ، يمكن أن تكون مفيدة لكل من المبتدئين في التأمل والمتأملين ذوي الخبرة أيضًا."

 

مواجهة آثار الإجهاد


بالإضافة إلى الإسهام في الاسترخاء العميق ، فإن الحمامات الصوتية ،يمكن أن تكون مفيدة جدًا في التعامل مع القلق والتوتر ، اللذين يظهران بعدة طرق ، و يؤثران على النوم ، والهضم ، والذاكرة من خلال تجربة حمام عميق .

"هذه التجربة تخلق بيئة يحدث فيها الاسترخاء جسديًا وعقليًا ،تؤدي الموجات الصوتية أيضًا إلى إبطاء معدل ضربات القلب والجهاز التنفسي ، مما يخلق تأثيرًا علاجيًا على العقل والجسم وعندما تتزامن موجات الدماغ والجسم ،يكون التوازن استعادته ، وتحرر التوتر ".

مصدر المعلومات موقع هيلثي

علاج حمامات الصوت قناع العين التوتر التخيل الصوت

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