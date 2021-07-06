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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقدة فنية: عودة مهرجان "كان" رسالة طمأنة للعالم بالتعايش مع كورونا

مهرجان كان
مهرجان " كان "

قالت الناقدة الفنية ، دعاء حلمي ، إن استعدادات إقامة مهرجان " كان " مجددا بعد غيابه بسبب كورونا ، دليل على تعايش العالم مع جائحة كورونا ، وهي رسالة قوية للمهرجانات الفنية ، والتي كان من ضمنها " مهرجان القاهرة السينمائي " والذي حافظ على تواجده ، على الرغم من أزمة كورونا .

وأضافت الناقدة الفنية ، دعاء حلمي ، عبر تطبيق " زووم " ، لـ برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، أن عودة مهرجان " كان " بمثابة رسالة تطمين للعالم كله ، وتأكيد على أنه طالما هناك إجرءات وقائية وشهادات تطعيم فهناك أمان .

وأشارت " حلمي " إلى أن المهرجان يشهد حالة تواجد عربي ملفت للنظر ، وعدد كبير من المخرجين العرب والأجانب .

وتابعت : هناك مشاركة كبيرة من المرأة ، وأربع مخرجات سيدات كـ لجنة تحكيم ، إلى جانب مشاركة مخرجين من أصحاب البشرة السمراء بالمهرجان .

عودة مهرجان كان.. اليوم افتتاح أكبر حدث فني عالمي وعرض Annette لأول مرة
 

بعد غياب 14 شهرا، يعود اليوم مهرجان كان السينمائي الدولي إلى مكانته كمنارة لصناع السينما حول العالم وبقية المهرجانات وحفلات الجوائز الفنية، وتعود معه مدينة كان السياحية إلى سابق مجدها وازدهارها التجاري والثقافي. 

 

يستضيف قصر المهرجانات عند جادة لاكروازيت حفل الافتتاح، ويجمع آلاف العاملين في قطاع السينما من العالم كله، ليلتقوا مجددا بعد إلغاء دورة العام الفائت.

 

ألغي مهرجان كان العام الماضي بسبب جائحة كورونا، لذا كانت عودته مطلبا دوليا، ويحاول منظموه التغلب على كل التحديات الخاصة بالوباء على الرغم من المخاوف والترقب المستمر، خاصة مع ظهور أنواع جديدة من الفيروس في أوروبا. 

 

قررت إدارة مهرجان كان إقامة النسخة 74 من هذا الحدث العالمي في الفترة من 6 إلى 17 يوليو الجاري، وفرضت على الجميع الالتزام بالأقنعة الطبية وإجراء الاختبارات كل 48  ساعة، مع السماح بالجلوس في مقاعد متقاربة، وإلغاء كل الأحداث الافتراضية على خلاف ما فعلته باقي المهرجانات في وقت سابق. 

كان مهرجان كان اخبار التوك شو كورونا جائحة كورونا دعاء حلمي ناقدة فنية

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