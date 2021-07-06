إصابة 4 أشخاص إثر تناول وجبة طعام فاسدة بسوهاج

أصيب أربعة أشخاص بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، بالمنشية بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بسوهاج، بلاغًا من مستشفى طما المركزي بوصول ربة منزل وأطفالها الثلاثة في حالة إعياء شديدة وقئ إثر إصابتهم بتسمم غذائي، ادعاء تناول وجبة طعام منزلي فاسدة.

وتبين إصابة كل من "ميرفت. أ. م - 25 عامًا - ربة منزل، وأطفالها نوفير. ر. ق - 3 أعوام، وتوماس - 5 أعوام، وكاراس - 7 أعوام"، يقيمون بالمنشية دائرة مركز طما، مُصابين بحالة إعياء تقئ إدعاء تسمم غذائي.

وتم حجز الأم بقسم الباطنة بعد عمل الإسعافات الأولية لها، وحجز ابنائها بقسم الأطفال بالمستشفى.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.