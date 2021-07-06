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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أوبو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق تحفتها OPPO Reno6 Z بمواصفات جبارة

أوبو تعلن الموعد
أوبو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق تحفتها OPPO Reno6 Z

أعلنت شركة أوبو الصينية، الموعد الرسمي لواحد من أفضل هواتفها القادمة من فئة Reno، وهو هاتف OPPO Reno6 Z، وذلك يوم 21 يوليو القادم، في مؤتمر كبير في دولة تايلاند، ثم بعدها بأيام سيتم إطلاقه في الأسواق العالمية. 


وبحسب موقع Gizmochina، فإن هاتف OPPO Reno6 Z القادم قد تمت إضافته الآن على مواقع التسويق الإلكتروني في تايلاند تمهيدا للحجز المسبق للهاتف، حيث من المتوقع أن يحقق الهاتف مبيعات هائلة، في وقت قصير، مما دفع الشركة لوضعه قبلها بوقت كاف. 

 

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مواصفات هاتف أوبو القادم OPPO Reno6 Z 

 

شاشة هاتف أوبو OPPO Reno6 Z  

وسيأتي هاتف OPPO Reno6 Z ، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، وبجودة عرض +FHD، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 60 هرتزا في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glas 5 مقاومة للخدش والكسر.

 

معالج هاتف أوبو OPPO Reno6 Z 

وسيعمل هاتف أوبو OPPO Reno6 Z ، بواسطة معالج من إنتاج شركة ميديا تيك من نوع Dimensity 800U، سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

 

كاميرا هاتف أوبو OPPO Reno6 Z  

وسيحتوي هاتف أوبو OPPO Reno6 Z ، على كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

 

بطارية هاتف أوبو OPPO Reno6 Z 

وسيحزم هاتف أوبو OPPO Reno6 Z ، بطارية بقوة 4310 مللي أمبير فى الساعة، وستدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات، كما سيعمل بواجهة المستخدم ColorOS 11.1 من أوبو، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11.

 

وتشير التسريبات إلى أن هاتف أوبو OPPO Reno6 Z ، سيأتي بضعف السعة التخزينية مقارنة بإصدار أوبو السابق Reno5 z، مع كاميرا خلفية رئيسية عالية الدقة وكاميرا سيلفي عالية الدقة، ولكن باقي المواصفات متطابقة.

 

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