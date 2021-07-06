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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفقا لاشتراطات البناء الجديدة.. حدد قيمة ترخيص البناء وفقا للمساحة

ترخيص البناء
ترخيص البناء

كشفت وزارة التنمية المحلية عن كيفية تحديد قيمة رسوم ترخيص البناء وفقا لاشتراطات البناء الجديدة التى تم تعميمها في المحافظات  في الأول من يوليو الجارى بعد أن تم تجربها لمدة شهرين في 27 مدينة ومركز ..

 وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنه 2008 عبارة عن 1000 جنيها تدفع لعمل شهادة المطابقة وخطابات المرافق المؤمنة.

اما تكلفة أعمال التصميمات وإعداد ملف الترخيص والإشراف على التنفيذ طبقًا لاشتراطات البناء الجديدة "أرضى + 4 أدوار" للأعمال السكنية والمدن بالمرحلة الانتقالية، وكذلك تكلفة أعمال مراجعة التراخيص للجامعات فهى كالاتى..


تتكلف أعمال التصميمات من عدة امور حسب المساحة حيث انه ..
-فى حالة مساحة الأرضى 200 متر ومساحة الدور 140 متر مربع  35 جنيها تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح باجمالي 24500 جنية، و32 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح باجمالي 22400 جنيه.

- فى حالة مساحة الأرضى 400 متر ومساحة الدور 280 متر مربع ،يكون 30 جنيها أتعاب التصميم للمتر المسطح باجمالي 42000 جنيها ، و26 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح باجمالي 39200 جنيها.

فى حالة مساحة الأرضى 600 متر ومساحة الدور 420 متر مربع يكون 25 جنيها أتعاب التصميم للمتر المسطح باجمالى 52500 جنيها، و24 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح باجمالى 50400 جنيها.

- فى حالة مساحة الأرضى 800 متر والدور 560 متر مربع يكون 20 جنيها تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح باجمالى 56000 جنيها ، و20 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح باجمالى 56000 جنيها.

- فى حالة مساحة الأرضى 1000 متر والدور 700 متر يكون 17 جنيها تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح باجمالى 59500جنيها، و18 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح باجمالى 63000 جنيها.


اما تكلفة أعمال مراجعة ترخيص البناء للجامعات فتكون كالاتى:
- فى حالة مساحة الأرضى 200 متر والدور 140متر  تكون أتعاب الجامعة 8.75 جنيه للمتر المسطح باجمالى 6125 جنيها.

2- فى حالة مساحة الأرضى 400 متر  والدور 280 متر تكون أتعاب الجامعة 5.7 جنيه للمتر المسطح باجمالى 10500 جنيها.

- فى حالة مساحة الأرضى 600 متر  والدور 420 متر تكون أتعاب الجامعة 6.25 جنيه للمتر المسطح باجمالى 13125 جنيها.

- فى حالة مساحة الأرضى 800 متر والدور 560 متر تكون أتعاب الجامعة 5 جنيهات للمتر المسطح باجمالى 14000 جنيها.

- فى حالة مساحة الأرضى 1000 متر والدور 700 متر تكون أتعاب الجامعة 4.25 جنيه للمتر المسطح باجمالى 14875 جنيها.

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