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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل حركة المحليات ..

بالأسماء.. شعراوى: تصعيد القيادات المتميزة لسكرتيري عموم ونقل رؤساء مدن لوظائف إدارية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لحوالى 17 قيادة محلية بمحافظات دمياط والجيزة والقليوبية وأسيوط والمنيا والإسماعيلية وكفر الشيخ والدقهلية .

 

يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات المحليات بجميع المحافظات، بما يسهم فى ضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم عنها.

 

وأوضح اللواء محمود شعراوى إلى أن الحركة تضمنت تصعيد كل من نبيل محمد الطيبى سكرتير عام مساعد أسيوط إلى سكرتير عام محافظة الدقهلية، وياسر فاروق حفناوي سكرتير عام مساعد كفر الشيخ إلى سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، كما تضمن القرار الوزاري أيضاً تصعيد عدد من رؤساء المدن والمراكز إلى سكرتيرى عموم مساعدين بالمحافظات من بينهم محمد صلاح الدين ناجى رئيس مركز ومدينة المنيا إلى سكرتير عام مساعد أسيوط وعايدة عطية عباس رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ إلى سكرتير عام مساعد كفر الشيخ.

 

كما تضمنت حركة المحليات تعيين ياسر محمد عبد العزيز رئيساً لمركز ومدينة المنيا، وتيسير عبد الفتاح إسماعيل رئيس حى جنوب الجيزة إلى رئيس حي الهرم، ونقل خالد محمد عصر رئيس حى الهرم إلى رئيس مركز ومدينة كرداسة، ومحمد عبد الحميد محمود رئيس مركز ومدينة كرداسة إلى رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، وخيري أحمد مرسى رئيس مركز ومدينة العياط بالجيزة إلى رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا، وهشام رفعت محمد من رئيس مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية إلى رئيس حى شرق شبرا الخيمة، وتعيين عبد التواب محمد رفعت رئيساً لمدينة الخصوص بالقليوبية، وخالد إسماعيل عبد الفتاح محجوب من رئيس مدينة السرو بدمياط إلى رئيس مدينة الروضة، وغريب أحمد على عارف رئيس مركز ومدينة الزرقا إلى رئيس مدينة عزبة البرج بدمياط، ومحمد عبد الغنى عيد رئيس مدينة عزبة البرج إلى رئيس مركز ومدينة الزرقا، وحمدي عبد العليم شامة رئيس مدينة السرو نقلاً من مركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية.

 

كما تضمن القرار الوزارى نقل اثنين من رؤساء المدن بدمياط والمنيا إلى عمل إداري بدواوين عموم المحافظات.



وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة مستمرة فى إجراءات تقييم أداء القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية بمختلف المحافظات، مشيراً إلى سعى الوزارة أيضاً إلى الدفع بالقيادات المتميزة للمناصب القيادية لتشجيع جميع العاملين بالإدارة المحلية على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفانى فى تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات ومحاسبة المقصرين عبر نقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن مجال خدمة المواطنين.

 

وطالب وزير التنمية المحلية جميع القيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التواجد بين المواطنين بصورة مستمرة للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على سرعة حلها وحسن التعامل معهم باعتبار ذلك عاملا أساسيا للتقييم، إلى جانب تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا وقرارات الدولة فى هذا الشأن.

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