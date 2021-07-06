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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيل أشيمبونج يكشف تطورات في أزمة المليون دولار مع الزمالك"خاص"

بنجامين أشيمبونج
بنجامين أشيمبونج لاعب نادي الزمالك السابق

كشف الهولندي روي، محامي الغاني  بنجامين أشيمبونج لاعب نادي الزمالك السابق، آخر تطورات أزمة اللاعب مع القلعة البيضاء.

 

الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” وقع غرامة مالية على نادي الزمالك، مؤخرا، قدرها مليون دولار، قيمة مستحقات اللاعب لدى القلعة البيضاء.

 

وقال محامي  بنجامين أشيمبونج في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”: محامي الزمالك، تواصل معي، خلال الأيام الماضية، لبحث إمكانية حل أزمة أشيمبونج وديا".

 

وتابع محامي روي:" لم نتوصل إلى اتفاق ودي حتى الآن بشأن أزمة  بنجامين أشيمبونج مع نادي الزمالك، لكن ربما نتوصل إلى حل، خلال الأيام المقبلة".

 

حسين لبيب : غرامات الفيفا على الزمالك 17.5 مليون دولار

 

كشف الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة شئون الزمالك  أن قيمة الغرامات المالية المستحقة من قضايا فى الفيفا على النادى للاعبين ومؤسسات خارجية تبلغ 17.5 مليون دولار ولكن بعضها ليست أحكام نهائية .

 

قال حسين لبيب خلال حوار تليفزيونى مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم قائلا : أن هناك لجنة تتابع قضايا الزمالك فى الفيفا ونجحت فى تخفيض أحدى القضايا من 4 ملايين دولار إلى 200 ألف دولار وهذا حدث بدون سحر ولا شعوذة  ولكن بمتابعة للقضايا والبحث عن حقوق الزمالك فيها.

 

وتلقى نادي الزمالك حكما نهائيا من لجنة فض المنازعات بالفيفا في قضية البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، والذي تقدم بشكوى للفيفا للحصول على مليون و٧٠٠ ألف يورو قيمة باقي عقده مع الزمالك عقب قرار إقالته من اللجنة السابقة التي كانت تدير النادي.

 

وأقرت لجنة الفيفا بأحقية باتشيكو في الحصول على ٤٥٠ ألف يورو فقط تسدد خلال ٤٥ يوما بعد أن اقتنعت بمبررات الزمالك.

 

ووجهت اللجنة المكلفة بإدارة النادي الشكر لعمرو أدهم عضو اللجنة، والمكلف بمتابعة الملف، وكذلك نصر عزام المحامي الدولي.

 

وفي نفس السياق أقرت لجنة فض المنازعات بالفيفا أيضا  بحصول مساعدي باتشيكو على ٨٠ ألف يورو بدلا من ٣٢٠ ألف يورو حصلوا عليها نتيجة الحكم الأول منذ ما يقرب من شهر وقد بذلت إدارة الكرة مجهودا في إثبات حق الزمالك.

 

أكد عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق طالب الفيفا بمبلغ مليون و ٧٠٠ ألف يورو في القضية التي رفعها ضد نادي الزمالك كما طالب مساعداه بمبلغ  ٣٢٠ ألف يورو، وهو ما يعني أن إجمالي المديونية على الزمالك يقدر ب ٢ مليون يورو وفقا لعقودهم ( ما يعادل ٢ مليون و ٥٠٠ ألف دولار من إجمالي المديونية للزمالك).

 

وأضاف أنه تم تخفيض المبلغ إلى مليون و ٥٠٠ ألف يورو أي ٧٥% من المديونية ( ما يعادل ٢ مليون دولار تخفيض من إجمالي مديونية القضايا)

 

وأصبح المبلغ المطلوب ٤٥٠ ألف يورو فقط لباتشيكو منهم ٢٥٠ الف يورو مستحقات متأخرة، ومبلغ ٤٠ ألف يورو لكل مدرب، أي مبلغ ٨٠ الف يورو للاثنين المساعدين.

 

وقامت اللجنة الجديدة برئاسة الكابتن حسين لبيب باتخاذ إجراءات لحفظ حقوق النادي، وقال عمرو أدهم: تم تكليفي بالرد على تلك الشكوى في آخر لحظة قبل إصدار القرار، وبالفعل تم تقديم مذكرة قانونية، والتواصل مع مسئولين بالفيفا وتم الأخذ بما جاء في مذكرة الزمالك، وتأكيد هذا من خلال القرار بتمثيلي للنادي في تلك القضية.

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