إتفاقية إستعمارية ..عبير موسي سنطعن علي مشروع الإتفاق مع الصندوق القطري

أعلنت الصفحة الرسمية لـلنائبة التونسية “ عبير موسي” علي موقع فيسبوك أنها ستقدم طعنا ضد مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية الإستعمارية مع الصندوق القطري إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين خلال الساعات القليلة القادمة.

وأشارت عبير موسي الي انه تم إستكمال تجميع 30 إمضاء لتقديم الطعن بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق بالمصادقة علي الإتفاقية الإستعمارية مع الصندوق القطري.

كما تقدمت عبير موسي بجزيل الشكر الي كل النواب اللذين وضعوا إمضاءاتهم للتصدي لمخطط بيع تونس.

وكانت حركة النهضة الأخوانية في تونس برئاسة راشد الغنوشي، إعتادت على التهديد والأعتداء علي كل من يختلف في الرأي معها وكل من ينتقد قررارتهم. واخرهم الأعتداء علي النائبة في البرلمان التونسي رئيس الحزب "الدستوري الحر" عبير موسى، تحت قبة البرلمان التونسي، مما أدي لإدانة حركة النهضة الأخوانية.



اعتدى النائب صحبي سمارة من ائتلاف الكرامة الإخواني، بـ"الضرب" على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي داخل البرلمان التونسي مما أثار استنكار عدد كبير من النواب.

وتطاول "صحبي سمارة" على عبير موسي بيده أمام أنظار النواب داخل البرلمان التونسي وأمام وزيرة المرأة في الحكومة التونسية، وهو ما أثار قلق كبير لدى الجمعيات الحقوقية في تونس.

وبعد ذلك بساعات، قام النائب "سيف الدين مخلوف" بالأعتداء مجددا على النائبة عبير موسي داخل البرلمان التونسي. وتوجيه الإهانات والشتم لها.

ووصفت عبير موسي المعتدين عليها بالمجرمين، ودعت زملائها في البرلمان لطلب الإسعاف.

وأصدرت الحكومة التونسية بيانا عاجلا للتعقيب علي حالة الاعتداء التي تعرضت لها النائبة عبير موسي من قبل نواب تابعين لحركة النهضة الإخوانية.

وقالت في البيان: على إثر الإعتداء الذّي تعرّضت له اليوم نائبة بمجلس نواب الشعب، تعبّر رئاسة الحكومة التونسية عن إدانتها لهذا السلوك الذي يعتبر تعديا على المرأة وعلى مكتسباتها التي تحققت بفضل نضالات نساء تونس.

وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الحكومة؛ فقد اكدت رفضها المطلق لكل الممارسات المخلّة بالنّظام الديمقراطي والتي تمس من استقرار الدولة ومن السير العادي لعمل مؤسّساتها، أيّا كان مأتاها.

كما ذكرت رئاسة الحكومة انها كانت قد أدانت الاعتداء الذي لحق وزيرة التعليم العالي، مستنكرة الاعتداء الذي تعرضت له وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، وتؤكد بأن العنف اللفظي والمادي مرفوض مهما كانت أسبابه و مهما كان مصدره.

واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن الاعتداء على عبير موسى ما هو إلا عنف موجه ضد المرأة، وأن الاعتداء على عبير موسي هو اعتداء على كل النساء في تونس.

وقالت عبير موسى، في تصريحات لـ"العربية" السعودية، إنها يتم منعها من دخول البرلمان التونسي، بأمر من رئيس حركة النهضة التونسية الإخوانية راشد الغنوشي.

وأضافت أن الغنوشي قد جند أشخاصا؛ من أجل منعها من دخول البرلمان التونسي، وذلك في أول تصريحات عقب تعرضها للصفع داخل البرلمان التونسي.

وأوضحت: “أريد مواصلة عملي رغم الاعتداء علي في البرلمان، والغنوشي يحرك خيوط اللعبة في تونس”.

وقالت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، خلال فيديو نشرته على صفحتها الرسمية، إن "كتلة الحزب تعتصم بمنصة البرلمان التي يعتليها ممثل الإخوان ويريد من خلالها بيع تونس".

وأضافت أنه "سيتم اليوم انعقاد مكتب المجلس، ونطالب نواب الكتل المحسوبة على القوى المدنية بالحضور والوقوف امام هذا المشروع المقرر إبرامه مع صندوق قطر للتنمية ".

وتابعت أن "اتفاقية إسناد مقر لصندوق قطر للتنمية هي عبارة عن عقد إذعان لا يحترم السيادة الوطنية ومصلحة الاقتصاد التونسي، بحسب قولها.

وأوضحت أن "الاتفاقية ستجعل تونس دولة راعية لتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وأن صمت النواب، يعتبر مشاركة في الجريمة مع الإخوان، وإفساح المجال لاستعمار تونس".

