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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يثمن تعاون وزراء حكومة مدبولى تجاه أزمة ضحايا حريق قبرص

الدكتورإيهاب رمزى،
الدكتورإيهاب رمزى، عضو مجلس النواب

وجه الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ولوزراء الخارجية والهجرة والعدل لتدخلهم السريع والعاجل تجاه ازمة الضحايا المصريين الاربعة من أبناء محافظة المنيا فى حريق قبرص .

 

وقال " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم إننى وجدت تفاعلاً كبيراً من وزارات الهجرة والمصريين بالخارج والخارجية والعدل فى سرعة الاستجابة لجميع ماطالبت به الحكومة بالاسراع فى نقل ضحايا جثمانين المواطنين الاربعة من قبرص الى مصر ثم الى اسرهم بقرية الناصرية بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا مؤكداً أن هناك تنسيقاً على أعلى مستوى بين وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حل مثل هذه الأزمات وهو ماكانت تفتقده الحكومات السابقة .

 

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وكشف الدكتور إيهاب رمزى أن كان على اتصالات مستمرة مدار الساعات الماضية مع الوزراء والمسئولين بوزارات الخارجية والعدل والهجرة والمصريين بالخارج ووجد تجاوباً من الجميع فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لعودة جثامين الضحايا لمصر مؤكداً ان المستشار عمر مروان وافق على الفور بتحمل الوزارة لتكاليف تحليل D N A تخفيفاً على اسر الضحايا كما أن السفيرة نبيلة مكرم اجرت سلسلة من الاتصالات المكثفة بشأن هذه الازمة وايضاً وزارة الخارجية تابعت مع السفارة المصرية بقبرص هذه الأزمة لحلها  .

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج قد أشادت بتوجيهات وزير العدل بالتيسير على الأسر المكلومة من خلال مد فترة العمل بمراكز التحاليل التابعة لمحل سكن الأسر حتى يتمكنوا من إجراء التحاليل واستلام النتائج بأسرع وقت متقدمة بالتعازي لأسر المواطنين المتوفين في حرائق الغابات في إحدى القرى القبرصية وإعلان الجهات القبرصية المعنية بوفاة ٤ مواطنين مصريين كانوا يعملون في قبرص.

 


وصرحت السفيرة نبيلة مكرم بأنه جاري تنسيق الجهود مع الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب عن دائرة قرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار في المنيا التي ينتمي إليها المواطنون المصريون الأربعة ضحايا الحادث، وذلك للعمل على  البيانات المطلوبة لإنهاء كافة إجراءات عودة الجثامين في أسرع وقت ممكن، وفق متطلبات السلطات القبرصية، ويتم ذلك من خلال تواصل مستمر مع أهالي الضحايا لتوفير المعلومات المطلوبة عن ذويهم للمساعدة في التعرف على هوياتهم.

 


وكانت سفارة مصر في قبرص شكلت غرفة عمليات للتواصل مع المسئولين القبارصة، وفقا لما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية، بعد ورود معلومات لديها تفيد وفاة 4 مصريين كانوا يعملون فى قبرص نتيجة للحرائق التي اندلعت في عدد من القرى هناك، وقد أجرى السفير عمرو حمزة، السفير المصري في قبرص، فحصا لمكان الحادث وملابساته، كما أنه يتواصل بشكل مستمر مع الجهات القبرصية المعنية

مجلس النواب محافظة المنيا مصطفى مدبولي حريق قبرص الضحايا

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