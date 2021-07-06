محافظ الغربية: إزالة 529 حالة تعد على الأراضي الزراعية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن إزالة 529 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 42 فدان و 13 قيراط و 10 أسهم ، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في القيام بحملات مكبرة ومستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد خلال الفترة من 22 /5 / 2021 وحتى 5 / 7 /2021.

فقد قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بإزالة (81) حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 12فدان و6 قيراط و8أسهم، وقام حي أول طنطا بإزالة (١) حالة تعدي بمساحة ١٩ سهم، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإزالة (182) حالة تعدي على مساحة 15 فدان و3 قيراط و٥ أسهم ، كما قام مركز ومدينة زفتي بإزالة (35) حالة تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة ٤ فدان و١٦ قيراط و٧ أسهم، بالإضافة إلى قيام مركز ومدينة السنطة بإزالة (30) حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 1 فدان و4 قيراط و1 سهم.

وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة قطور بإزالة (162) حالة تعدي على الأرض الزراعية على مساحة 7 فدان و17 قيراط و4 أسهم، كما تم إزالة (11) حالة تعدي على مساحة ١١ قيراط و٩ أسهم بمركز ومدينة سمنود وإزالة (4) حالات تعدي على الأرض الزراعية على مساحة 7 قيراط و١٤ سهم بمركز ومدينة بسيون، كما أزال مركز ومدينة كفر الزيات (23) حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 18 قيراط و15 سهم ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

وتهيب محافظة الغربية بجميع المواطنين الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعدي عليها بالبناء المخالف لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.