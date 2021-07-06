محافظ الغربية يتفقد مدارس السنطة وزفتى استعدادا لامتحانات الثانوية العامة ..صور

طارق رحمي: مستعدون لاستقبال أبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال أبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة داخل (١٢٨) لجنة، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم بعدد من مدارس مركزي السنطة وزفتى لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الأستاذ محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى واللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة.



بدأت الجولة بتفقد مدرسة الشهيد أحمد رضا ناصف الثانوية بكفر الديب، والتي تستقبل (١٦٤) طالب وطالبة داخل (١١) لجنة، حيث أشاد المحافظ بتوافر كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من توفير الكمامات والمنشورات التوعوية والمطهرات وأدوات التعقيم، والحفاظ على التباعد داخل اللجان بحد أقصى (١٤) طالب داخل كل لجنة.



كما تفقد المحافظ مدرسة فاطمة الزهراء والتي تحتوي على (٣٩) لجنة معدة لاستقبال (٥٤٦) طالبا وطالبة من الثانوية بقسميها العلمي والأدبي( منازل )، ومدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات المعدة لاستقبال (٩٨) طالبا داخل (٧) لجان، واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد مدرستي عزبة المنشاوي للتعليم الأساسي وبلال بن رباح).



وتأكد رحمي من سلامة وتأمين مركز توزيع الأسئلة، كفاءة السيرفرات، تجهيز الاستراحات بالأثاث اللائق وسبل الإعاشة المناسبة لاستقبال السادة المعلمين، كما تأكد من تطهير وتعقيم الحجرات وصلاحية التليفونات الأرضية الموجودة بمقار لجان سير امتحان الثانوية العامة.



وأشار ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات، حيث يتم تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع اللجان البالغ عددهم (١٢٨) لجنة، منهم (١١١) لجنة للمنتظمين و (١٥) لجنة للمنازل وواحدة لمدارس STEM وواحدة للمكفوفين، وذلك لاستقبال (٣١٥٧١) طالبا وطالبة ،إلى جانب تجهيز (٢٤) استراحة للسادة المراقبين بطاقة (٨٢٦) سرير مجهزين بكافة وسائل الإعاشة.



يُذْكَر أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم السبت القادم وتنتهي يوم ٢ أغسطس و ٥ أغسطس لمدارس STEM و ٣ أغسطس لمدارس المكفوفين.

بالصور محافظ الغربية يتفقد مدارس السنطة وزفتى استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

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