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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة سيرين عبد النور.. شاهد vip تحدد موعد طرح مسلسل دور العمر

سيرين عبد النور وعادل
سيرين عبد النور وعادل كرم

حددت منصة شاهد vip ، يوم ١٥ يوليو موعدا لبدء طرح أولي حلقات مسلسل دور العمر ، والذى تدور أحداثه في إطار إجتماعى تشويقي .

 

وظهر على البوستر مسلسل دور العمر ، كلا من بطلى العمل سيرين عبد النور وعادل كرم منفردين ، وقد ظهرت الأولى بلوك مختلف عن باقى أعمالها .

 

مسلسل دور العمر ، من إخراج سعيد الماروق والذى كان قد سبق وأن قدم للسينما المصرية فيلم ٣٦٥ يوم سعادة ، وقام  ببطولته كل من أحمد عز و دنيا سمير غانم وصلاح عبد الله ومي كساب . 

 

وتدور أحداث مسلسل دور  العمر ، فى إطار نفسى اجتماعي بالإضافة إلي وجود عدد من القصص الرومانسية التي تربط الأبطال ببعضهم البعض ، وينتمي للأعمال ذات الحلقات القصيرة ، من تأليف ناصر فقيه . 

 

عادل كرم بطل مسلسل دور  العمر تمكن في السنوات الأخيرة من خطف الأنظار إليه بعدد من الأدوار الهامة ، كما أنه شارك في الدراما المصرية من خلال فيلم تراب الماس ، والذى حقق نجاحا كبيرا ، وهو من بطولة اسر ياسين ومنة شلبي.

 

وكان أخر أعمال عادل كرم " الهيبة الرد" من بطول تيم حسن ومنى واصف، ديمة قندلفت، عادل كرم، أويس مخللاتي، روزينا لاذقاني، عبدو شاهين، ناظم عيسى، ليلى قمري،  ختام اللحام، سعيد سرحان، إشراف درامي فؤاد حميرة. العمل من إخراج سامر البرقاوي، وإنتاج "صباح إخوان"


جدير بالذكر أن سيرين عبد النور بطلة مسلسل دور العمر ، من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي ليلة من الليالي عام 2004 بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.


ولدت سيرين عبد النور بطلة مسلسل دور العمر ، في العبادية قرب بيروت سنة 1977 من عائلة مسيحية، ودرست في مدرسة القديس كورييه، ثم سجلت في معهد لدراسة المحاسبة، بعد تخرجها في نوفمبر 1993 بدأت العمل في مجال عروض الأزياء.
 

رسالة سيرين : 

 

وكانت قد وجهت الفنانة سيرين عبد النور، رسالة لـ والدها فى عيد الأب ، ونشرت صورة لها معه ، عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

 

وعلقت سيرين عبد النور قائلا:  "‏ربي أطل في عمر رجل أفتخر دائماً بكونه أبي فهو سيظل حباً يحكيه دعائي دائماً.. الله يخليلكم والدكم بصحة وعافية.. ويرحم كل من رحل وتكون نفسهم بالسماء ".

دور العمر سيرين عبد النور عادل كرم شاهد VIP ناصر فقيه

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