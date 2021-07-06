واي فاي وتليفزيون.. مراحيض عامة بخدمات متطورة.. صور

في الهند

أطلقت الهند خدمة حمامات عامة في مومباي مزودة بالواي فاي وأجهزة التليفزيون للترفيه عن السكان، وذلك لاعتياد الكثير من الناس الدخول إلى المراحيض بالصحف خلال العهد الماضي أو بالهواتف في الوقت الحالي.

أقامت الهند ساحة مراحيض عامة في مدينة مومباي مكونة من طابقين مزودة بالصحف وخدمة الواي فاي وأجهزة تلفزيون، ضمن عدد من المرافق المتاحة.

وافتتحت الهند مرحاضا عاما مكونا من طابقين في جوهو جولي بمدينة مومباي، ويمتد المرحاض المكون من طابقين على مساحة 4000 قدم مربع، ويحتوي على 60 مرحاضًا في الطابق الأرضي و28 في الطابق الأول، مما يجعله أكبر مرحاض عام تم بناؤه في الهند، بواسطة شركة Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC).

تخدم دورة المياه العامة حوالي 60.000 من سكان الأحياء الفقيرة، ويتعين على كل عائلة دفع 60 روبية شهريًا للاستخدام غير المحدود.

يتميز المرحاض العام أيضًا بحديقة نباتية صغيرة، كما أن الخدمة ليست فقط أكبر مجموعة مراحيض عامة في المدينة، ولكن لديها نظام تنظيف فعال على مدار الساعة.

وفي حين أن الطابق العلوي مخصص للرجال، فإن الطابق الأرضي مخصص للنساء، بالإضافة إلى 4 بنايات مخصصة للمعاقين جسديًا فقط.

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