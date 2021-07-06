عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في الهند

واي فاي وتليفزيون.. مراحيض عامة بخدمات متطورة.. صور

مراحيض عامة
مراحيض عامة

أطلقت الهند خدمة حمامات عامة في مومباي مزودة بالواي فاي وأجهزة التليفزيون للترفيه عن السكان، وذلك لاعتياد الكثير من الناس الدخول إلى المراحيض بالصحف خلال العهد الماضي أو بالهواتف في الوقت الحالي.

 

أقامت الهند ساحة مراحيض عامة في مدينة مومباي مكونة من طابقين مزودة بالصحف وخدمة الواي فاي وأجهزة تلفزيون، ضمن عدد من المرافق المتاحة.

 

وافتتحت الهند مرحاضا عاما مكونا من طابقين في جوهو جولي بمدينة مومباي، ويمتد المرحاض المكون من طابقين على مساحة 4000 قدم مربع، ويحتوي على 60 مرحاضًا في الطابق الأرضي و28 في الطابق الأول، مما يجعله أكبر مرحاض عام تم بناؤه في الهند، بواسطة شركة Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC).

 

تخدم دورة المياه العامة حوالي 60.000 من سكان الأحياء الفقيرة، ويتعين على كل عائلة دفع 60 روبية شهريًا للاستخدام غير المحدود.

 

يتميز المرحاض العام أيضًا بحديقة نباتية صغيرة، كما أن الخدمة ليست فقط أكبر مجموعة مراحيض عامة في المدينة، ولكن لديها نظام تنظيف فعال على مدار الساعة. 

 

وفي حين أن الطابق العلوي مخصص للرجال، فإن الطابق الأرضي مخصص للنساء، بالإضافة إلى 4  بنايات مخصصة للمعاقين جسديًا فقط.

15
15
Mumbai-toilet-1
Mumbai-toilet-1
Mumbai-toilet-1200
Mumbai-toilet-1200
الهند الواي فاي المرحاض مرافق مراحيض الهواتف واي فاي التليفزيون مرحاض حمامات حديقة نباتية صحف مرحاض عام مراحيض عامة اخبار المنوعات أخبار الترفيه

موضوعات متعلقة

اكتشاف 9 أنواع من أسماك القرش تمشي على قدمين.. تفاصيل وصور

اختفى خلال ثوان .. شاب يرصد طبقا فضائيا في السماء.. شاهد

تعلقت رقبتها بين القضبان.. امرأة تنقذ طفلة من الموت في موقف بطولي|فيديو

9 وفيات | شاهد... شاحنة ضخمة تسحق عددا من السيارات في السعودية

حمراء وزرقاء.. شاهد تلسكوب هابل يلتقط مقطعا مذهلا للنجوم في الفضاء

عمرها 66 مليون سنة.. اكتشاف أسنان قرش منقرض في القدس.. صور

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

شاهد.. ثور ضخم يهاجم المارة في بريطانيا |صور

ترشيحاتنا

بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

مدبولي يتفقد تطوير طريق الكباش بالأقصر

عزل رؤساء مدن دمياط والمنيا وتحويلهم لعمل إدارى

رسالة عاجلة من رئيس البرلمان العربي بشأن سد النهضة

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة يصاحبه نسب رطوبة مرتفعة

الرقابة المالية ترفع تمثيل المرأة لـ 25% بمجالس إدارة الشركات المقيدة في البورصة والأنشطة المالية غير المصرفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

دعم نقدي للأسر الأقل دخلا الأبرز.. 5 هدايا قدمها السيسي في الموازنة الجديدة

وزير الري: إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق.. وتسعى للتهرب من أي التزام

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

متابعة تحرج مى كساب بسبب صورة زوجها .. والفنانة ترد بقوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واي فاي وتليفزيون.. مراحيض عامة بخدمات متطورة.. صور

طريقة عمل اللحمة الضاني كباب حلة

اكتشاف 9 أنواع من أسماك القرش تمشي على قدمين.. تفاصيل وصور

طريقة عمل اللحمة الضاني بوصفات مختلفة

فيديو

الجملي هو أملي.. قصة الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية

فيديوجراف.. حكم المنتحر وشارب الخمر..تصريحات جديدة للدكتور علي جمعة

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

فاكسيرا سينوفاك .. رئيس الوزراء يعلن إطلاق اللقاح المصري "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ