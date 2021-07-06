تعليم قنا تنهي استعداداتها الخاصة بامتحانات الثانوية العامة

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، عن إنهاء مديرية التربية والتعليم، استعداداتها الخاصة بتجهيز و إعداد لجان امتحانات الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠- ٢٠٢١ .



أوضح محافظ قنا، أن عدد طلاب الثانوية العامة بالمحافظة هذا العام يبلغ ١٧ ألفا و ١٢٨ طالب وطالبة، منهم ٩٥٥٧ طالب وطالبة بالقسم العلمي علوم، ١٦٦١ طالبا وطالبة علمي رياضة، و ٥٩١٠ طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، موزعين على ٦٠ لجنة عامه بنطاق ٩ إدارات تعليمية.



وأضاف الداودي، بأنه تم الانتهاء أيضا من تجهيز و إعداد ٤١ استراحة خاصة برؤساء اللجان و المراقبين والملاحظين وتم تزويدها بجميع الوسائل المعيشية اللازمة، فضلا عن تجهيز مركز توزيع الأسئلة ومراجعة أنظمة و وسائل الأمان به.

و أكد محافظ قنا ، حرص المحافظة على توفير المناخ الملائم لكافة القائمين على العملية الامتحانية، و اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب على حد سواء.

و أشار محافظ قنا ، إلى أن مديرية التربية والتعليم راجعت كافة اللجان المقرر انعقاد الامتحانات بها لتفادي أي ملاحظات، لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا.

و أوضح محافظ قنا ، أن المديرية سلمت مواد تعقيم و تطهير و أجهزة الكاشف الحراري والكمامات الطبية لتوزيعها على الأفراد المتواجدين باللجان، بالإضافة إلي مراجعة الموقف الفني لبوابات التعقيم الذاتي للتأكد من حالتها، كما أنها التزمت بتكثيف أعمال التطهير و التعقيم للجان قبل وبعد دخول الطلاب لأداء امتحاناتهم و ذلك للحفاظ على سلامتهم وسلامة القائمين على عملية الامتحانات من الملاحظين والمراقبين.



وفي السياق ذاته أكد محافظ قنا ، أن هناك تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية للخروج بالعملية الامتحانية بالشكل اللائق والمشرف بالمحافظة، حيث وقعت مديرية التربية والتعليم بروتوكولات تعاون بين كلا من التأمين الصحي ومديرية أمن قنا و جهاز الحماية المدنية بالمحافظة ومرفق الإسعاف والكهرباء، فضلا عن تنسيقها الدائم مع الوحدات المحلية.



