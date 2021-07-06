سفير مصر في بنما يلتقي نائبة وزيرة الخارجية لبحث التبادل التجاري بين البلدين

قام السفير ياسر الشواف سفير مصر لدى بنما بالاجتماع، أمس ٥ يوليو ، مع Dayra Carrizo Castillero نائبة وزيرة الخارجية البنمية، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بمجالاتها السياسية والإقتصادية والثقافية، كما تم مراجعة الموقف الحالي فيما يتعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلديّن.

وتطرق السفير ياسر الشواف خلال الاجتماع إلى إمكانيات التعاون المتبادل بين المسئولين عن منطقة التجارة الحرة في "كولون" بدولة بنما ونظرائهم في مصر المسئولين عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالنظر إلى الخبرات الطويلة التي تتميز بها المنطقة الحرة في "كولون" والتي تعتبر ثاني أكبر منطقة تجارة حرة في العالم.

بحث السفير الشواف كذلك مع المسئولة البنمية الموضوعات الخاصة بزيادة معدلات التبادل التجاري بين الدولتين، مستعرضاً الإمكانيات التصديرية الراهنة التي تتميز بها مصر في الصناعات المتعلقة بمواد البناء والإنشاءات، والصناعات الدوائية والطبية.

من جانبها، رحبت المسئولة البنمية بدعم العلاقات الثنائية في كافة المجالات المذكورة واقترحت عقد لقاءات عمل افتراضية بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم البنميين لبحث واستكشاف الفرص الممكنة لدعم التبادل التجاري بين البلديّن.