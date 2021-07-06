صحف السعودية.. النيابة تحذر من إيواء المتسللين.. وأمير الكويت يخضع لفحوصات طبية.. ومصر تعرب عن رفضها للتصريحات الإثيوبية بشأن سد النهضة.. ودعوة فرنسية ألمانية صينية عاجلة لإيران

صحف السعودية:

الموارد البشرية السعودية تعلن توطين 20 مهنة خلال العام الحالي

الخرطوم ترفض الإفصاح عن خياراتها بشأن التعامل مع أزمة سد النهضة

بريطانيا: ارتداء الكمامة لن يكون إلزاميا في الأماكن العامة المغلقة

سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الثلاثاء، الضوء على الكثير من الأخبار والأحداث الهامة إقليميا ومحليا ودوليا، ونستعرض في التقرير التالي أهم تلك الأحداث.

محليا ، نقلت صحيفة “عكاظ” عن وكيل وزارة الموارد البشرية المساعد لتنمية فرص العمل المهندس بدر الجارد، أن من بين الوظائف والمهن التي سيتم توطينها خلال العام الحالي 20 مهنة، إضافة إلى القرارات الـ6 التي أطلقها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أمس الأول (الأحد)، إلى جانب 6 قرارت توطين سابقة ليكون إجمالي وظائف ومهن التوطين المستهدفة 32 وظيفة ومهنة.

وبين المهندس “الجارد” أن الوظائف الـ20 تشمل مهن قطاع الأجهزة الطبية، ومهنا مستحدثة في القطاع الصحي، ومهن التسويق، ومراكز الاتصال، ومنافذ بيع 8 أنشطة، إضافة إلى توطين مهن الأشعة، ومهن العلاج الطبيعي، ومهن المختبرات، والمهن الإدارية المساندة، وتوطين في منطقة الرياض، وتوطين في منطقة الباحة، وتوطين في منطقة المدينة المنورة، وتوطين التأمين والحوالات، ومهن الطيران المرخصة، وقطاع الاستقدام، وقطاع الترفيه، وقطاع المترو، وقطاع الاستشارات، وقطاع الإعلام، والأنشطة الناشئة الجديدة. وأشار الجارد إلى أن إجمالي الفرص الوظيفية المتوقعة لقرارات التوطين تستهدف 213.300 باحث عن عمل.

وأشارت صحيفة "سبق" هي الأخرى إلى تصريحات النيابة العامة بحظر إيواء المتسللين إلى السعودية، أو نقلهم فيها، أو تسهيل ذلك، أو تقديم أي مساعدة لهم، أو تشغيلهم، أو التعامل معهم بأي شكل من الأشكال، وتعد هذه الأفعال الآثمة جريمة بحق الوطن، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع "تويتر": "كل مَن يسهل دخول المتسلل إلى السعودية، أو نقله داخلها، أو يوفر له المأوى، أو يقدم له أي مساعدة، أو خدمة بأي شكل من الأشكال، مع علمه بذلك، يعاقَب بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر:

- السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وتصل إلى 15 سنة.

- غرامة تصل إلى مليون ريال.

- مصادرة الوسيلة التي نقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أُعد بشكل خاص لإيواء المتسلل، أو استُخدم لهذا الغرض فقط. وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن محل المصادرة يتعلق بها ملك للغير فيعاقَب بغرامة تصل إلى مليون.

- في حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية، وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم بحسب ظروف الحال وملابساته، فيعاقَب بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.

- نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.

ولفت صحيفة “الوئام” إلى نجاح بلدية محافظة رنية بالسعودية وبالتعاون مع أمن الطرق في ضبط شاحنة قادمة من اليمن محملة أسماك مجهولة المصدر.

وقالت إن الشاحنة تحمل كمية من الأسماك، تصل لـ 12180 طنا، وبعد فحصها تم التأكد أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم مصادرتها وإتلافها.

أما إقليميا، فقد سلطت صحيفة “عكاظ” الضوء على رفض الخرطوم الإفصاح عن خياراتها بشأن التعامل مع أزمة سد النهضة، وقال الناطق باسم وفد التفاوض السوداني، إن بلاده تمتلك عدة خيارات للتعامل مع الملء الثاني للسد الإثيوبي، مضيفاً: «سنعلن خياراتنا في الوقت المناسب».

وذكر: “ذهبنا لمجلس الأمن الدولي من أجل إلزام إثيوبيا”، مؤكداً على وضع كل السيناريوهات بناء على نتائج الجلسة هناك. واعتبر تعزيز مفاوضات السد هو الهدف الأساسي من الذهاب لمجلس الأمن.

وبحسب رئاسة مجلس الأمن، فقد تقرر عقد جلسة “الخميس” حول أزمة السد الإثيوبي بعد تلقيه طلبا من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق ملزم وتوافقي بين الأطراف الثلاثة.



فيما كشف وزير الري السوداني ياسر عباس، أن الخرطوم أجرت سلسلة اتصالات قبيل جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة. وتوقع أن يأخذ مجلس الأمن بالاعتبار مطالب السودان، لافتا إلى أن الخرطوم ستطالب إثيوبيا في مجلس الأمن بوقف الإجراءات الأحادية. وأعرب عباس عن أمله «باستجابة المجلس في الأمم المتحدة لمطالبنا لوقف تهديد الأمن».

وكانت إثيوبيا، أعلنت (في وقت سابق )، أنها ستواصل المرحلة الثانية لملء خزان السد، وفقاً للخطة التي وضعتها سابقاً. وقال وزير الري سيليشي بيكيلي، في تغريدة على حسابه على تويتر، إن عمليات بناء وملء السد الإثيوبي الضخم تسير وفق الجدول المخطط.

ورفضت أديس أبابا خلال المفاوضات الموافقة على اتفاق ملزم في هذا الشأن، مؤكدة استمرارها في عملية الملء الثاني في يوليو الحالي.

بينما نبهت صحيفة “سبق” إلى ذكر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح في اتصال هاتفي مع ولي عهده إنه خضع لفحوص طبية معتادة تكللت بالنجاح.

وقال بيان للديوان الأميري، إن أمير الكويت أنه سيواصل استكمال هذه الفحوص.

وتولى الشيخ نواف (83 عامًا) السلطة في سبتمبر 2020 بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد.

فيما لفتت صحيفة “الوئام” إلى تلقي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري، خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء عملية الملء للعام الثانى لخزان سد النهضة.

وفي المقابل، وجه وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الإحادي، الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ.

كما اعتبرت أنه يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.

ودوليا، فقد نبهت صحيفة “عكاظ” إلى تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن ارتداء الكمامة لن يكون إلزاميا في الأماكن العامة المغلقة في البلاد اعتبارا من الـ19 من يوليو.

وقال بوريس جونسون في تصريحات له: «سنضع حدا للإلزامية القانونية لارتداء الكمامة».



كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني أيضا إنهاء الزامية التباعد الاجتماعي، وتابع قائلا: «سنبتعد عن القيود القانونية ونسمح للناس باتخاذ قراراتهم المستنيرة بشأن كيفية إدارة الفيروس».

وتثير الإجراءات التي أعلنها جونسون الجدل مع تفش جديد للوباء بسبب «متحور دلتا» شديد العدوى.

ودعت الجمعية الطبية البريطانية خلال عطلة نهاية الأسبوع الحكومة إلى الإبقاء على بعض القيود بسبب الزيادة «المقلقة» في عدد الإصابات التي باتت تقترب في الأيام الأخيرة من حدود 30 ألف إصابة يومية.

وكان من المقرر رفع تلك القيود في 21 يونيو غير أن هذا الموعد أرجئ شهرا بسبب انتشار «متحور دلتا» الشديد العدوى الذي بات يمثل حاليا غالبية حالات الإصابة الجديدة في المملكة المتحدة.

وأتاح برنامج التطعيم الذي أطلق في ديسمبر 2020 تقديم جرعتي لقاح كورونا لنحو 64% من السكان البالغين.

ونقلت صحيفة “سبق”، عن مصدر في الرئاسة الفرنسية، تصريحاته بأن قادة فرنسا وألمانيا والصين دعوا جميع الأطراف المشاركة في المحادثات النووية الإيرانية إلى اغتنام الفرصة التي تتيحها محادثات فيينا للتوصل إلى اتفاق.

ونقلت "رويترز" عن المصدر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الصيني شي جين بينغ تحدثوا لأكثر من ساعة في اتصال عبر تقنية الفيديو.

وتجرى في فيينا محادثات بين إيران وقوى دولية كبرى بشأن الاتفاق حول برنامج طهران النووي، تهدف إلى إحيائه بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018.

ولفتت صحيفة “الوئام” إلى خطف مسلحين 140 تلميذاً من مدرسة داخلية بشمال غرب نيجيريا، حسبما أعلن مسئول في المدرسة الإثنين، في عملية خطف جديدة تستهدف تلاميذ.

وقال الأستاذ في ثانوية بيثيل بولاية كادونا إيمانويل بول لوكالة “فرانس برس”، إن الخاطفين اقتادوا 140 تلميذا، هرب 25 تلميذا فقط. ليس لدينا أي فكرة عن المكان الذي أخذوا إليه.

وأكد المتحدث باسم شرطة كادونا الهجوم دون تحديد أي تفاصيل حول عدد التلاميذ المختطفين.