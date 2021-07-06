تحصين 57 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أنه تم تحصين 57 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، على مستوى المحافظة، منذ بداية الحملة القومية وحتى اليوم الثلاثاء، والتى تقام على مدار شهر تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.



وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة يبلغ 266554 حيوان، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة ، لافتا أن حملات الطب البيطرى تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.



وأشار " أنور" إلى مروره الدائم ومتابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، و تقديم المحافظة كافة سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية، التى تستهدف تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.