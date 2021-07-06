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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القاهرة الخديوية

ضمن خطة تطوير القاهرة الخديوية.. شاهد| التخطيط العمراني تخصص شوارع للمشاة فقط

القاهرة الخديوية
القاهرة الخديوية

قال محمود غيث ، رئيس الجمعية المصرية لـ التخطيط العمراني ، إن مشروع تطوير القاهرة الخديوية ، تعتبر أول عملية تطوير حقيقية للقاهرة التاريخية ، نظراً لأهمية تأثير هذا المكان بالنسبة للعالم كله وليس مصر فقط، لافتاً إلى أن تراكم مشاكل القاهرة وعدم قدرتها لإستقبال الحلول الجديدة لإرتفاع الكثافات السكانية والإلتقاءات المرورية أدت إلى تأخير تطوير الموقع.

 

وتابع "محمود غيث" ، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج"صباح الورد" المذاع علي فضائية ten، أنه مع تطوير ونشأة العاصمة الإدارية فتح المجال أمام الحكومة لتخفيف الأحمال والأثقال العمرانية والإختناقات على القاهرة، وأتاح الفرصة لإعداد مخططات تفصيليلة لإعادة المنطقة التاريخية لرونقها مرة آخري.

 

وأشار رئيس الجمعية المصرية لـ التخطيط العمراني، إلى أن خطة تطوير القاهرة الخديوية عملية فنية عالية تحتاج إلى خبرات عالية ودراسات طويلة على مستوي القاهرة وعلى المستوي القومي وحركة السياحة العالمية لأنها مقصد عالمي، معقباً أن القاهرة منطقة فريدة ويوجد بها عناصر تاريخية عظيمة.

 

وأكد غيث ، أن معالم القاهرة طمست من النمو والزحف العشوائي والإختناقات المرورية والدولة تسعى لإعادة الطابع المعماري الحقيقي من خلال مازارات للمشاة وعملية تنسيق المواقع ، موضحاُ أنه يوجد جهاز يسمي التنسيق الحضري يضع معايير دقيقة وتفصيلية لإعادة كل مبني إلى حالته الأصلية وإعطاء فرصة ومساحات ومناطق خضراء وممرات.

 

التخطيط العمرانى القاهرة الخديوية العاصمة الادارية الإلتقاءات المرورية اخبار التوك شو

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