توفي وكان لديه مال.. فهل يجوز المشاركة به في الأضحية؟

قال الدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للمتوفى المشاركة في الأضحية، فهي عن الأحياء فقط، ولكن يجوز لورثة هذا المتوفى التصدق عنه من تركته على روحه.

كان هذا إجابة أمين الفتوى على السؤال الذي ورد إليه من أحد متابعي البث المباشر للدار عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يقول صاحبه: "ابن خالي توفاه الله وكان من ذوي الإحتياجات الخاصة وكان معه مبلغ من المال، وكان له من الأخوة أخ وأخت، ووالده معتاد الأضحية فى عيد الأضحي، فهل يجوز أن يدخله الأب شريكا معه بماله الذي تركه في سهم بالأضحية التي سوف يذبحها فى عيد الأضحى؟".

وأوضح أن هذا المال الذي تركه ابن الخال المتوفى رحمه الله هو تركة يجب توزيعها حسب الشرع على الأب والأخ والأخت الذين ورد ذكرهم فى السؤال كل حسب نصيبه الشرعي، ويجوز لكل منهم أو أحدهم المشاركة بقيمة نصيبه الشرعي من التركة فى سهم أضحية توزع على الفقراء والمساكين صدقة على روح المتوفى، واستكمل فضيلته مؤكدا أن من توفي لا تجب فى حقه المشاركة في الأضحية فهي واجبة قدر الاستطاعة على الأحياء وليس على الأموات، ولكن يجوز التصدق من الأحياء على روح المتوفي مما خرج من تركه صدقة على روحه ولكل من المتصدق والمُتصدق لأجله الثواب بإذن الله تعالى.

هل يجوز للابن أن يضحي عن أبيه المتوفى

قالت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف إنه يجوز للابن أن يضحي عن أبيه الميت على الراجح من أقوال أهل العلم، ويصل ثوابها إلى أبيه - بإذن الله-، وذلك عبر صفحة المجمع الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وأضافت « لجنة الفتوى» في إجابتها عن سؤال: «والدي توفاه الله؛ فهل يجوز الأضحية عنه خاصة وقد كان محبا لهذه الشعيرة؟»، أن هذا مذهب الحنفية والحنابلة، وبه قال أبو داود صاحب السنن حيث قال: "باب الأضحية عن الميت ثم ذكر بإسناده عن حنش قال: "رأيت عليًا -رضي الله عنه -يضحي بكشبين فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه، وكان ذلك بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم".

في السياق ذاته، أفادت دار الإفتاء بأن الأضحية عن الميت تكون جائزة إذا أوصى الميت بالتضحية عنه أو وقف وقفًا لذلك جاز بالاتفاق، فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك.

وأبانت « الإفتاء» في إجابتها عن سؤال «ما حكم الأضحية عن الميت؟»: أما إذا لم يوصِ بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه: فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه، وهذا هو المفتى به، وقال الشافعية: الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن النيابة في ذبح الأضحية تصح شرعًا إذا كان النائب مسلمًا أو من أهل الكتاب؛ لحديث السيدة فاطمة السابق: «يَا فَاطِمَةُ، قُومِي إِلَى أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا» أخرجه الحاكم، والشاهد من الحديث أن فيه إقرارًا على حكم النيابة.

وألمحت إلى أنه يجوز أن ينيب المضحي عن نفسه شخصًا ما في الذبح، وكذلك له أن يوكل من يشتري له الأضحية ويذبحها، وذلك كما انتشر حديثًا مما يسمى بصك الأضحية.



حكم الأضحية عن الميت.. جائزة في هذه الحالات باتفاق الفقهاء



قالت دار الإفتاء إن الأضحية عن الميت تكون جائزة إذا أوصى الميت بالتضحية عنه أو وقف وقفًا لذلك جاز بالاتفاق، فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «ما حكم الأضحية عن الميت؟»: “أما إذا لم يوصِ بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه: فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه، وهذا هو المفتى به، وقال الشافعية: الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف”.

وأشارت الإفتاء إلى أن النيابة في ذبح الأضحية تصح شرعًا إذا كان النائب مسلمًا أو من أهل الكتاب؛ لحديث السيدة فاطمة السابق: «يَا فَاطِمَةُ، قُومِي إِلَى أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا» أخرجه الحاكم، والشاهد من الحديث أن فيه إقرارًا على حكم النيابة.

وألمحت الإفتاء إلى أنه يجوز أن ينيب المضحي عن نفسه شخصًا ما في الذبح، وكذلك له أن يوكل من يشتري له الأضحية ويذبحها، وذلك كما انتشر حديثًا مما يسمى بصك الأضحية.