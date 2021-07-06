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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تكشف أسعار الخراف الحية واللحوم استعدادا لعيد الأضحى

وزير التموين
وزير التموين

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن الوزارة توفر 39 شادرا على مستوى الجمهورية لطرح خراف حية بسعر 65 جنيها قائم الى جانب لحوم شأن مبردة سودانية بسعر 95 جنيها.


وأضاف وزير التموين خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة ستطرح لحم سوداني بسعر 85 جنيها واللحم البرازيلي مجمد بسعر 65 جنيها بالإضافة إلى احتياطي 7800 طن دجاج تم توفير 10 آلاف طن دجاج إضافية.


وأوضح  وزير التموين أن مصر لديها مخزون استراتيجي من الزيت يكفي لمدة 5.7 شهر، مشيرًا إلى أهمية المخزون الاستراتيجي في عدم ارتفاع الأسعار خلال موسم رمضان، وذلك في ظل زيادة أسعار الزيوت عالميًا.


وذكر أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر يكفي لمدو 6.3 شهر، لافتًا إلى عدم ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة خلال موسم عيد الأضحى؛ نظرًا للعقود الممتدة لعامين مع الجانب السوداني.

وزير التموين التموين علي المصيلحي خراف حية طرح خراف حية

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