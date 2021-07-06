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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خارجية الشيوخ تثمن موقف مصر برفض الإجراءات الإثيوبية الإحادية حول سد النهضة

الدكتورعفت السادات
الدكتورعفت السادات ، وكيل لجنة الشئون الخارجية بالشيوخ

أعلن الدكتور عفت السادات وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطى اتفاقه التام مع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري فى الخطاب الرسمى الذى بعث به إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ.


وأشاد " السادات " فى بيان أصدره اليوم ، إلى أن ارسال  وزارة الخارجية للخطاب الموجه من  وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة  الخميس 8 يوليو - بهذا التطور الخطير، يهدف لكشف سوء نية إثيوبيا، وإصرارها على اتخاذ  إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع، وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم، على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 

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صحف الإمارات.. رد مصري على الملء الثاني لسد النهضة.. تطورات أمنية جديدة بالعراق.. بريطانيا تعلن رفع قيود كورونا

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وزير الخارجية ونظيرته السودانية: إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني مخالفة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ

 

الموقف المصرى بشأن ملف سد النهضة يعبر بصدق عن موقف المصريين 


وأكد الدكتور عفت السادات أن الموقف المصرى بشأن ملف سد النهضة يعبر بكل الصدق والأمانة عن موقف المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية فالشعب المصرى كله فوض الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ الاجراءات المناسبة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل مشيراً الى ان قضية المياه بالنسبة لمصر تمثل قضية حياة او موت .


كان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والرى تلقى خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثانى لخزان سد النهضة الإثيوبى.

لجنة الشئون الخارجية مجلس الشيوخ حزب السادات الديمقراطى وزير الموارد المائية الوزير الإثيوبي إعلان المبادئ وزارة الخارجية سد النهضة مجلس الأمن

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