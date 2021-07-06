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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد صفعة الأولمبياد.. هل يرد محمد صلاح الصاع صاعين لـ ليفربول؟

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

وجه نادي ليفربول الإنجليزي، صفعة قوية لـ محمد صلاح نجم الفريق، خلال الأيام الماضية، بحرمانه من المشاركة رفقة  منتخب مصر في  أولمبياد طوكيو 2021، رغم رغبة اللاعب في تمثيل الفراعنة في هذا الحدث الرياضي العظيم.

 

قرار نادي ليفربول بمنع محمد صلاح، جاء بسبب فترة الإعداد للموسم الجديد 2020 - 2021، التي ستنطلق بعد أيام قليلة، حيث تعني مشاركة في محمد صلاح في أولمبياد طوكيو غيابه عن فترة الإعداد، وقد تمتد لبداية الموسم الجديد، بالإضافة إلى الخوف من تعرض اللاعب للإصابة أو الإجهاد بسبب مشاركته مع الفراعنة مع في أولمبياد طوكيو.

 

محمد صلاح كانت لديه رغبة قوية،  في تمثيل منتخب مصر في أولمبياد طوكيو، حسبما أعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصرية، إلا أن الريدز صدم النجم المصري بقرار الرفض، رغم معرفة أهمية المشاركة بالنسبة لـ “ مو”|.

 

هل يرد محمد صلاح الصاع صاعين لـ ليفربول؟

 

لا شك أن محمد صلاح غاضبا بسبب عدم تحقيق ليفربول رغبته بالمشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو، وهو ما قد يؤثر على العلاقة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التكهنات التي تحيط بمستقبل الفرعون مع الفريق الإنجليزي.

 

صحيفة صحيفة “ sunday world ” الإنجليزية، ذكرت خلال الساعات الماضية، أن مجلس إدارة نادي ليفربول قرر الدخول في مفاوضات مع محمد صلاح وممثليه لتجديد عقده، حيث تحرص إدارة الريدز على إنهاء التكهنات بشأن مستقبل  النجم المصري في أقرب وقت ممكن.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن محمد صلاح أثار التكهنات بشأن مستقبله، في الأشهر الأخيرة ، حيث أجرى اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، مقابلتين مع صحيفة ماركا في مدريد في الأشهر الأخيرة ، معربا عن إعجابه بريال مدريد.

 

وأوضحت الصحيفة، أنه على رغم تحفظ مالكي ليفربول على تقديم عقود طويلة الأجل للاعبين فوق سن الثلاثين، إلا أنه سيتم استثناء محمد صلاح، لمدة أربع سنوات قادمة، ومع ذلك لا يوجد ضمان بأنه يريد إنهاء مسيرته في ميرسيسايد.

 

وأكدت الصحيفة، أن محمد صلاح، لم يتخذ قرارا حتى الآن، بشأن تجديد عقده مع ليفربول.

 

الفرصة ستكون متاحة أمام محمد صلاح لرد الصاعين صاعين لنادي ليفربول بعد رفضه مشاركته في أولمبياد طوكيو، حيث يحق للنجم المصري فرض كافة الشروط التي يريدها من أجل الاستمرار مع الفريق، كما من حقه أيضا أن يرفض فكرة التجديد من الأساس، وهو ما سيمثل صدمة لإدارة الريدز وجماهير النادي، كون محمد صلاح أفضل لاعب في الفريق منذ انضمامه إلى ليفربول في 2017، قادما من روما، وكان سببا أساسيا في إنقاذ الفريق من كارثة الموسم الماضي، وهي عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

 

أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، فجر مفاجأة من العيار الثقيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية،  حيث قال أن محمد صلاح سينتقل إلى نادي باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسيتقاضى 3 أضعاف راتبه مع ليفربول، فهل يرد  محمد صلاح الصاع صاعين لـ الريدز؟

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