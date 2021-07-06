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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة يصاحبه نسب رطوبة مرتفعة

الطقس غدا
الطقس غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، خلال الطقس غدا، الأربعاء، حيث يكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، ليلا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يصاحب ذلك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، هي نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.


وعن درجات الحرارة المتوقعة، في الطقس غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 27.

وحول نسب الرطوبة في الطقس غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى والصغرى 35، السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 40، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.

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