التموين: منافذ طرح السلع واللحوم والمخابز تعمل خلال عيد الأضحى

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن جميع قطاعات الوزارة تعمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك وأن المجمعات الاستهلاكية منافذ طرح السلع واللحوم تعمل خلال أيام عيد الأضحى.



وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي عن وجود غرفة عمليات لمتابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع في الأسواق خلال أيام الموسم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.



قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي ان الوزارة توفر 39 شادرا على مستوى الجمهورية لطرح خراف حية بسعر 65 جنيها قائما الى جانب لحوم ضأن مبردة سودانية بسعر 95 جنيها.



وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي ان الوزارة ستطرح لحما سودانية بسعر 85 جنيها واللحم البرازيلي مجمد بسعر 65 جنيها بالإضافة إلى احتياطي 7800 طن دجاج تم توفير 10 آلاف طن دجاج إضافية.



وأوضح أن مصر لديها مخزون استراتيجي من الزيت يكفي لمدة 5.7 شهر، مشيرًا إلى أهمية المخزون الاستراتيجي في عدم ارتفاع الأسعار خلال موسم رمضان، وذلك في ظل زيادة أسعار الزيوت عالميًا.



وذكر أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر يكفي لمدو 6.3 شهر، لافتًا إلى عدم ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة خلال موسم عيد الأضحى؛ نظرًا للعقود الممتدة لعامين مع الجانب السوداني.