أمن الدقهلية يحرر طفلة من الخطف ويلقي القبض على الجاني

قال ممدوح حماد، من أهالى إحدى قرى الدقهلية، إننا تفاجأنا بطفلة من القرية تسير مع سيدة غريبة تتسول من خارج القرية، وحاولت الطفلة الهروب منها.

وأضاف أحد أهالى الدقهلية، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى، أن أهالى البلد أدركوا أنها طفلة مخطوفة، وتكاتفوا وقاموا بالإمساك بها وتم تسليم هذه السيدة للشرطة.

خطف طفلة فى الدقهلية

وأشار أحماد، إلى أنه تم عمل محضر فى القسم، وإرجاع الطفلة إلى أهلها، مضيفا أننا نعانى من حالات التسول المنتشرة في القرية، وخاصة فى شهر رمضان .

وفى سياق أخر، استغاث أهالى قرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية ، من استمرار انقطاع المياه يوميا إذ يعاني سكان هذه القرية من تعطل كافة أنشطتهم اليومية بسبب استمرار انقطاع المياه منذ أكثر من أربعة أشهر.



ويقول محمد نمرة، فى رسالة بعث بها لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع " صدى البلد " : "نشكو من استمرار مشكلة انقطاع مياه الشرب فى قرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية ، ونحن بحاجة للمياه لقضاء احتياجاتنا اليومية والمنزلية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين"، مطالبا بتدخل شركة المياه لرفع المعاناة عنهم".

وأضاف أن انقطاع المياه باستمرار أدى إلى حالة من الاستياء بين أهالي المنطقة، بسبب انقطاع المياه دون توجيه إنذار لهم؛ لتوفير احتياجاتهم خلال فترات الانقطاع.

وتابع: "رغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه شرب نتضرر فيها من الانقطاع المستمر للمياه التى حصلنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بانتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى ولكن لم تتم الاستجابة"، مناشدين رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التدخل لحل تلك الأزمة والتخفيف عنهم، خاصة في انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية.



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