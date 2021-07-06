برلماني يشيد بتنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس بتصنيع مليوني جرعة لقاح سينوفاك محليا

لمواجهة كورونا:

أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بنجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى والاعلان عن الانتهاء من إنتاج 2 مليون جرعة لقاح سينوفاك فاكسيرا خلال أيام في مصر، ويتم إنتاج 600 مليون جرعة يوميا داخل مصانع إنتاج اللقاح بالعجوزة.

تطعيم 40 مليون مواطن بلقاحات كورونا بنهاية العام الحالي



وقال " حنفى " فى بيان له اليوم إن مصر بعد انتاج هذا اللقاح محلياً ستكون مركزاً اقليمياً فى مثل هذه الصناعات الاستراتيجية العالمية لتصدير مثل اللقاحات المهمة للاسواق العربية والافريقية وتلبية احتياجات جميع الدول العربية والافريقية فى اطار الدور التاريخى الذى تقوم به مصر لدعم الاشقاء العرب والافارقة مثمناً تأكيد وزارة الصحة والسكان بأن الدولة المصرية تستهدف إنتاج 80 مليون جرعة لقاح كورونا بنهاية هذا العام، بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية، حيث سيتم إنتاج من 10 – 15 مليون جرعة لقاح شهريا بداية من أغسطس المقبل،وتطعيم 40 مليون مواطن بلقاحات كورونا بنهاية العام الحالي.



وأعلن النائب سيد طه حنفى اتفاقه مع اعلان وزارة الصحة والسكان بأنه بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من تصنيع لقاحات كورونا سيتم البدء في التصدير سواء للدول الافريقية وغيرها من دول العالم مناشداً جميع المواطنين المصريين بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة والسكان للحصول على لقاح فيروس كورونا للحد من التداعيات السلبية لهذا الفيروس الخطي.