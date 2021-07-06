عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لمواجهة كورونا:

برلماني يشيد بتنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس بتصنيع مليوني جرعة لقاح سينوفاك محليا

النائب سيد حنفى طه
النائب سيد حنفى طه ،عضو مجلس النواب

أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بنجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى والاعلان عن الانتهاء من إنتاج 2 مليون جرعة لقاح سينوفاك فاكسيرا خلال أيام في مصر، ويتم إنتاج 600 مليون جرعة يوميا داخل مصانع إنتاج اللقاح بالعجوزة.

 

تطعيم 40 مليون مواطن بلقاحات كورونا بنهاية العام الحالي


وقال " حنفى " فى بيان له اليوم إن مصر بعد انتاج هذا اللقاح محلياً ستكون مركزاً اقليمياً فى مثل هذه الصناعات الاستراتيجية العالمية لتصدير مثل اللقاحات المهمة للاسواق العربية والافريقية وتلبية احتياجات جميع الدول العربية والافريقية فى اطار الدور التاريخى الذى تقوم به مصر لدعم الاشقاء العرب والافارقة مثمناً تأكيد وزارة الصحة والسكان بأن الدولة المصرية تستهدف إنتاج 80 مليون جرعة لقاح كورونا بنهاية هذا العام، بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية، حيث سيتم إنتاج من 10 – 15 مليون جرعة لقاح شهريا بداية من أغسطس المقبل،وتطعيم 40 مليون مواطن بلقاحات كورونا بنهاية العام الحالي.

 

txt

الصحة: إنتاج 40 مليون جرعة خلال عام من لقاح سينوفاك

txt

وزارة النقل تشن حملة تطهير وتعقيم في كافة قطاعاتها لمواجهة كورونا .. صور

 


 وأعلن النائب سيد طه حنفى اتفاقه مع اعلان وزارة الصحة والسكان بأنه بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من تصنيع لقاحات كورونا سيتم البدء في التصدير سواء للدول الافريقية وغيرها من دول العالم مناشداً جميع المواطنين المصريين بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة والسكان للحصول على لقاح فيروس كورونا للحد من التداعيات السلبية لهذا الفيروس الخطي.

مجلس النواب مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاح سينوفاك كورونا

موضوعات متعلقة

رئيس شركة فاكسيرا: نسابق الزمن لإنتاج أكبر قدر ممكن من لقاح كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

مدبولي يتفقد تطوير طريق الكباش بالأقصر

عزل رؤساء مدن دمياط والمنيا وتحويلهم لعمل إدارى

رسالة عاجلة من رئيس البرلمان العربي بشأن سد النهضة

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة يصاحبه نسب رطوبة مرتفعة

الرقابة المالية ترفع تمثيل المرأة لـ 25% بمجالس إدارة الشركات المقيدة في البورصة والأنشطة المالية غير المصرفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

دعم نقدي للأسر الأقل دخلا الأبرز.. 5 هدايا قدمها السيسي في الموازنة الجديدة

وزير الري: إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق.. وتسعى للتهرب من أي التزام

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

متابعة تحرج مى كساب بسبب صورة زوجها .. والفنانة ترد بقوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واي فاي وتليفزيون.. مراحيض عامة بخدمات متطورة.. صور

طريقة عمل اللحمة الضاني كباب حلة

اكتشاف 9 أنواع من أسماك القرش تمشي على قدمين.. تفاصيل وصور

طريقة عمل اللحمة الضاني بوصفات مختلفة

فيديو

الجملي هو أملي.. قصة الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية

فيديوجراف.. حكم المنتحر وشارب الخمر..تصريحات جديدة للدكتور علي جمعة

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

فاكسيرا سينوفاك .. رئيس الوزراء يعلن إطلاق اللقاح المصري "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ