عميد سياسة واقتصاد القاهرة: نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني هذا الأسبوع.. وعميد كلية الآداب يعلن تسجيل مقررات الصيف

عميد سياسة واقتصاد يعلن موعد النتائج لـ الفصل الدراسي الثاني

عميد آداب القاهرة: بداية الدراسة بالفصل الدراسى الصيفى نهاية شهر يوليو





انتهت معظم كليات جامعة القاهرة من الامتحانات النهائية لـ الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2020-2021، والإعلان عن النتائج لمعظم الفرق الدراسية، بالإضافة إلى استعدادات الكليات لـ تنسيق الثانوية العامة بالتزامن مع قرب بدء الامتحانات لطلاب الثانوية العامة.

وأعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن فتح باب الالتماس على نتيجة الفصل الدراسى الثانى.

وقال الدكتور شريف شاهين، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن كلية الآداب بدأت فى استقبال الالتماسات على نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١، بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق ٦ من يوليو حتى يوم الخميس الموافق ١٥ من يوليو .



فى السياق نفسه، أكد الدكتور شريف شاهين، بدء التسجيل فى مقررات فى صيف ٢٠٢١.



وقال عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن فترة التسجيل تبدأ من اليوم ولمدة يومين فقط، مشيرا إلى أن هذا الاختيار هو استبيان فقط وليس تسجيلا، حيث سيفتح فقط للمقررات التى يزيد عدد الطلاب الراغبين فى دراستها على عشرة طلاب.



وأضاف الدكتور شريف شاهين أن الدراسة فى فصل الصيف تبدأ يوم السبت ٢٤ من يوليو وستستمر حتى يوم الخميس ٩ من سبتمبر القادم.

وأوضح الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، موعد انتهاء الكلية من امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021.

وأكد الدكتور محمود السعيد، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الكلية ما زالت مستمرة بـ امتحانات الفصل الدراسى الثانى لمدة أسبوع من اليوم.

وقال عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة إن الامتحانات تسير بشكل طبيعى دون مواجهة الطلاب أى مشكلات، خاصة أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالكلية تعقد أونلاين على المنصة الإلكترونية blackboard.



وأضاف الدكتور محمود السعيد أن كلية السياسة والاقتصاد سوف تعلن عن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى بعد الانتهاء من الامتحانات بأسبوع على الأقل، حتى تكون الكلية انتهت من مراجعة الدرجات ورصدها.



جدير بالذكر أن كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، تعقد مؤتمرها العلمي الدولي العاشر تحت عنـوان: "الابتكارات في مجال الاستدامة الدوائية لمواجهة أفضل للجائحة في المستقبل"، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 يوليو 2021 حضوريًا وافتراضيًا، بمشاركة وفد من هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور تامر عصام.



وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن المؤتمر يتضمن محاضرات عامة يشارك فيها نخبة من الأساتذة من داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى معلقات للأبحاث فى مجالات العلوم الصيدلية المختلفة، مؤكدًا أن كلية الصيدلة منارة لتعليم العلوم الصيدلية في مصر ومحيطها الإقليمي ورائدة فى استحداث برامج للارتقاء بمستوى التعليم الصيدلي وربطه بتحديات المستقبل.





وقال رئيس جامعة القاهرة، إن المؤتمر يركز على تحسين نوعية الرعاية الصيدلانية من خلال أنظمة الرعاية الصحية أثناء انتشار الوباء، وتحديد الأولويات الممكنة لوضع بروتوكولات واستراتيجيات محلية بمعايير عالمية لتحسين فعالية الأدوية وسلامتها، وتشجيع الابتكار وتقييم وإعادة تشكيل الوضع الحالي لضمان استجابة أفضل ومستدامة في مواجهة الأوبئة فى المستقبل.



وأضاف الدكتور الخشت، أن المؤتمر يركز أيضًا على التأثير العالمي لكوفيد 19 على الصحة العامة والمجتمع والاقتصاد لفهم مختلف الأدوات والخطوط الاسترشادية وغيرها لدعم القطاعات الطبية التي تكافح الحالات المعتدلة والشرسة في الجائحة، وتأثير العدوى على الرعاية الصحية من حيث الحجم الوبائي وربطها بعناصر اقتصاديات الدواء وانعكاسها على سلامة المرضى وتكلفة علاجهم.



من جانبها، قالت الدكتورة أمنية خليل عميدة كلية الصيدلة، إن المؤتمر يهدف إلى عرض أحدث الأبحاث التي يقوم بها الأساتذة والباحثون في الكلية، ودعوة رواد البحوث الصيدلانية والصناعة والإدارة سواء المحليين أو الدوليين لعرض ومناقشة أحدث الموضوعات الملحة في مجال البحوث الصيدلانية والتعليم والدور الموسع للصيادلة في عصر الأوبئة، وتوفير منتدى لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب من جميع المستويات يمكنهم من خلاله تبادل المعرفة وبناء الجسور نحو المزيد من التعاون، ومراجعة المعلومات المتاحة حاليا والمتعلقة بالوباء من مختلف المجالات بالإضافة إلى تحديد الثغرات التي يجب سدها وتغطيتها من خلال الأبحاث والدراسات المستقبلية.





وأضافت عميدة كلية الصيدلة، أن المؤتمر يعتمد على تغطية المحاور الثلاثة التي تتبناها رسالة الكلية، وهي البحث العلمي والتعليم وخدمة المجتمع وحماية البيئة، مشيرة إلى أن أهم الموضوعات الرئيسية للمؤتمر هي: ضمان الابتكار والاستدامة للدواء خلال الجائحة، ودور الصيدلي المحوري في نظام الرعاية الصحية أثناء جائحة كورونا، وتوسيع دور الصيدلي لزيادة الوعي العام خلال الجائحة، وتأثير وباء كورونا على نمط الحياة والتعليم والصحة العامة، وتحديث كل ما يتعلق بالخصائص الإكلينيكية وطرق العلاج الله، والكشف عن وباء كورونا، وتعزيز التبادل بين العلماء والباحثين الرواد في جميع مجالات العلوم الصيدلانية، وإشراك شباب الباحثين لتعزيز التعاون في مجال المعرفة والبحث.