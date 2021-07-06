غلق 10 منشآت طبية وإنذار 30 أخرى بحملة العلاج الحر في المنوفية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية حملة على المنشآت الصحية بقيادة الدكتورة شيرين مسعد وفريق العمل بالإدارة علي مدار يومين بالمرور علي ١٣٢ منشأة حيث تم غلق ١٠ منشآت وسوف يتم استصدار قرار الغلق لحوالي ٢٧ منشأة وتم انذار ٣٠ منشأة طبية والمطابق منهم ٦٥ منشأة.

وأشارت الدكتورة شيرين أنه تم القيام بحملة موسعة علي مركز اشمون واسفرت علي المرور على ١٥ منشأه منهم ٩ مراكز طبيه جراحية خاصة و سوف يتم غلق ٦ منهم ومنح ٣ مراكز طبية أخري مهلة مدتها شهرا لتلافي الملاحظات البسيطة اثناء المرور وعدد ٦ معامل تحاليل تم منح واحد منهم فقط مهلة لتلافي السلبيات وسيتم غلق عدد ٥ معامل تحاليل لوجود مخالفات جسيمة بهم .

ومن جانبه أكد الدكتور فيصل جودة وكيل الوزارة علي إستمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.



