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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين مسعود يثمن دور "تحيا مصر" في تنفيذ مبادرة علاج الضمور العضلي

المهندس أمين مسعود،
المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب

وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان التحية والتقدير للقائمين على صندوق تحيا مصر لتنفيذ جميع المبادرات الرئاسية ،مؤكداً أن صندوق تحيا مصر اصبح واحداً من أهم المؤسسات بالدولة فى المساهمة الحقيقية لتخفيف الأعباء عن أهالينا من البسطاء والفقراء من هذا الشعب العظيم .

 

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نائب يتقدم بسؤال عن خطة المجتمع المدني في مواجهة الضمور العضلى

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وقال " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي مبادرة علاج مرضى الضمور العضلى اهتماما كبيرا ، مشيراً الى أنه وبمجرد ان اطلق الرئيس السيسى مبادرته التاريخية والانسانية لعلاج مرضى الضمور العضلى بالمجان تم اتخاذ جميع الاجراءات للبدء في علاج أول 10 حالات بهذا المرض خلال الأسبوع الجارى وفقا لما أعلنت عنه وزارة الصحة وذلك من خلال التعاون.

مجلس النواب لجنة الاسكان صندوق تحيا مصر مرضى الضمور العضلى الضمور العضلي تحيا مصر

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