من الهندسة لـ التنمية المحلية.. أول سيدة تتولي منصب سكرتير مساعد كفر الشيخ

يوما تلو الآخر، تثبت المرأة المصرية جدارتها، واستحقاقها لتولي المناصب القيادية، على جميع الأصعدة، ومن القيادات التنفيذية المتميزة في محافظة كفر الشيخ، المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أكبر مراكز المحافظة، والتي جرى ترقيتها وتصعيدها سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة كفر الشيخ؛ لتكون بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ المحافظة.



من الهندسة إلى التنمية المحلية

المهندسة عايدة ماضي، كانت متفوقة علميًا، خلال المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتحقت بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وتخرجت من شعبة الهندسة المدنية عام 1990م، وبدأت عملها في مديرية الإسكان بمحافظة البحيرة، حتى وصلت إلى مدير تنفيذي مشروع تنمية وتطوير مدينة رشيد على مدار 3 سنوات، و تقدمت عقب ذلك لمسابقة رؤساء المراكز والمدن الخاصة بوزارة التنمية المحلية، وعُينت بقرار وزير التنمية المحلية الأسبق، رئيسًا لمركز ومدينة الحامول.

واستطاعت أن تثبت جدارتها في العمل بوزارة التنمية المحلية، منذ أن تولت منصب رئيس مركز ومدينة الحامول، خلال فترة اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ الأسبق، الذى كان داعمًا لها ومشيدًا بأدائها المتميز بين رؤساء المراكز والمدن، ولعل من أبرز إيجابياتها تواجدها المستمر في الشارع وسط التنفيذيين من مسئولي الإزالات والإشغالات ورؤساء القرى ونواب رئيس المدن ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها أولًا بأول.



واستبشر أهالي الحامول بالمهندسة عايدة ماضي، خيرًا، في بداية فترة توليها مهام رئاسة المركز والمدينة، وذلك عقب قيامها بقيادة «لودر» بنفسها لإصلاح أحد شوارع إحدى قرى الحامول، فضلًا عن تواجدها بصفة دائمة ومستمرة بين المواطنين؛ للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها، وكذلك هو نهجها – أيضًا- عندما تولت مهام منصب رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، ومدينة مطوبس، ثم تولت منصب رئيس مركز ومدينة دسوق.

ونالت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، تكريمًا من فرع المجلس القومي للمرأة، وكرمتها الدكتورة هدى الطنباري، مقررة الفرع السابقة، وعضو مجلس النواب الحالي – آنذاك – لتميزها في عملها كنموذج مشرف للمرأة المصرية، والقيادية التنفيذية، ضمن حفل لتكريم عدد من القيادات النسائية المتميزة لتحفيزهن وتشجيعهن على مواصلة النجاح والتميز في عملهن لصالح خدمة الوطن، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية، وكذلك كرمها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية هذا العام، ضمن القيادات النسائية المتميزة في وزارة التنمية المحلية.



وجاء تتويج مسيرتها الحافلة بالعطاء والعمل الجاد المخلص، بترقيتها وتصعيدها إلى منصب سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ، خلفًا للواء ياسر حفناوي، الذي جرى ترقيته وتصعيده –أيضًا – خلال هذه الحركة سكرتيرًا عامًا لمحافظة كفر الشيخ.