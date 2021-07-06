تدخل طبي عاجل بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ ساق مريض مسن من البتر

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن نجاح فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية و قسم التخدير والعناية المركزة بالمستشفيات الجامعية من التدخل العاجل لإنقاذ ساق مريض من البتر ، و ذلك باستخدام دمج بين التدخل الجراحي و القسطرة التداخلية وهي تعد من التدخلات التي تحتاج إلى مهارة وتجهيزات خاصة، و التي تحرص مستشفيات جامعة جنوب الوادي بـ قنا على توفيرها دائماً تحت اشراف الدكتور علي غويل عميد كلية الطب بقنا.



وأضاف الدكتور وليد جمال عبد المتعال، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بطب قنا و المستشفى الجامعي، أنه بتوقيع الكشف الطبي على المريض البالغ من العمر ٩٠ عاما و إجراء الأشعة والفحوصات الطبية، تبين أنه كان يعنى من قصور مزمن بشرايين الطرفين السفليين وانسداد تام بالشريان الفخذي الأيسر مما كان يهدد بحدوث غرغرينة بالساق اليسري بجانب معاناته من مرض السكري وارتفاع في ضغط الدم.



و تابع عبدالمتعال، حيث تقرر له فوراً التدخل بالجراحة والقسطرة التداخلية " Hybrid Operating System " لشرايين الطرفين السفليين و تركيب دعامتين متداخلتين بالشريان الفخذي و التي تعتبر من أحدث العمليات التي تجرى بإقليم جنوب الصعيد و إعادة الاتصال الدموي للطرف السفلى الأيسر، ووجود نبض محسوس بذلك الطرف الأيسر و انقاذ ساقه من البتر.



وأشار الدكتور محمد محمود مبارك، مدير مستشفى الحرم الجامعي، إلي أن المريض في حالة جيدة و يتماثل للشفاء بالقسم الداخلي للمستشفى.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي جاء برئاسة الدكتور وليد جمال عبد المتعال، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية و الدكتور عبدالرحيم فتحي محمد، مدرس بقسم جراحة الأوعية الدموية و الطبيب عبد الرحمن جمال منوفي، مدرس مساعد جراحة الأوعية الدموية و الطبيب علي رشوان، أخصائي جراحة الأوعية الدموية و الطبيبة يمنى بهاء الدين و الطبيب اسلام عاطف، الأطباء المقيمين بالقسم بمعاونة الدكتورة مروة نصر الدين، مدرس التخدير والطبيب أحمد إسماعيل، مدرس مساعد التخدير و الطبيبة أميرة جمعة الطبيب المقيم بقسم التخدير تحت اشراف الدكتور جاد سيد جاد ، رئيس قسم التخدير و العناية المركزة بطب قنا و المستشفى الجامعي.