عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تدخل طبي عاجل بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ ساق مريض مسن من البتر

مستشفى قنا الجامعى
مستشفى قنا الجامعى

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن نجاح فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية و قسم التخدير والعناية المركزة بالمستشفيات الجامعية من التدخل العاجل لإنقاذ ساق مريض من البتر ، و ذلك باستخدام دمج بين التدخل الجراحي و القسطرة التداخلية وهي تعد من التدخلات التي تحتاج إلى مهارة وتجهيزات خاصة، و التي تحرص مستشفيات جامعة جنوب الوادي بـ قنا على توفيرها دائماً تحت اشراف الدكتور علي غويل عميد كلية الطب بقنا.

 


وأضاف الدكتور وليد جمال عبد المتعال، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بطب قنا و المستشفى الجامعي، أنه بتوقيع الكشف الطبي على المريض البالغ من العمر ٩٠ عاما و إجراء الأشعة  والفحوصات الطبية، تبين أنه كان يعنى من قصور مزمن بشرايين الطرفين السفليين وانسداد تام بالشريان الفخذي الأيسر مما كان يهدد بحدوث غرغرينة بالساق اليسري بجانب معاناته من مرض السكري وارتفاع في ضغط الدم.

 

تعليم قنا تنهي استعداداتها الخاصة بامتحانات الثانوية العامة

الإعدام لشاب قتل موظفة وأشعل النيران في منزلها بقنا


و تابع عبدالمتعال، حيث تقرر له فوراً التدخل بالجراحة والقسطرة التداخلية " Hybrid Operating System " لشرايين الطرفين السفليين و تركيب دعامتين متداخلتين بالشريان الفخذي و التي تعتبر من أحدث العمليات التي تجرى بإقليم جنوب الصعيد و إعادة الاتصال الدموي للطرف السفلى الأيسر، ووجود نبض محسوس بذلك الطرف الأيسر و انقاذ ساقه من البتر.

 


وأشار الدكتور محمد محمود مبارك، مدير مستشفى الحرم الجامعي، إلي أن المريض في حالة جيدة و يتماثل للشفاء بالقسم الداخلي للمستشفى.

 

جدير بالذكر أن الفريق الطبي جاء برئاسة الدكتور وليد جمال عبد المتعال، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية و الدكتور عبدالرحيم فتحي محمد، مدرس بقسم جراحة الأوعية الدموية و الطبيب عبد الرحمن جمال منوفي، مدرس مساعد جراحة الأوعية الدموية و الطبيب علي رشوان، أخصائي جراحة الأوعية الدموية و الطبيبة يمنى بهاء الدين و الطبيب اسلام عاطف، الأطباء المقيمين بالقسم بمعاونة الدكتورة مروة نصر الدين، مدرس التخدير والطبيب أحمد إسماعيل، مدرس مساعد التخدير و الطبيبة أميرة جمعة الطبيب المقيم بقسم التخدير تحت اشراف الدكتور جاد سيد جاد ، رئيس قسم التخدير و العناية المركزة بطب قنا و المستشفى الجامعي.

 

 

قنا جامعه جنوب الوادي الأوعية الدموية مريض مستشفيات الطب جراحة جامعة جنوب الوادي

موضوعات متعلقة

تعليم قنا تنهي استعداداتها الخاصة بامتحانات الثانوية العامة

اختلس 3.5 مليون جنيه.. القبض على أمين الخزينة بالوحدة المحلية فى أبو تشت

ترشيحاتنا

بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

مدبولي يتفقد تطوير طريق الكباش بالأقصر

عزل رؤساء مدن دمياط والمنيا وتحويلهم لعمل إدارى

رسالة عاجلة من رئيس البرلمان العربي بشأن سد النهضة

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة يصاحبه نسب رطوبة مرتفعة

الرقابة المالية ترفع تمثيل المرأة لـ 25% بمجالس إدارة الشركات المقيدة في البورصة والأنشطة المالية غير المصرفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

دعم نقدي للأسر الأقل دخلا الأبرز.. 5 هدايا قدمها السيسي في الموازنة الجديدة

وزير الري: إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق.. وتسعى للتهرب من أي التزام

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

متابعة تحرج مى كساب بسبب صورة زوجها .. والفنانة ترد بقوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واي فاي وتليفزيون.. مراحيض عامة بخدمات متطورة.. صور

طريقة عمل اللحمة الضاني كباب حلة

اكتشاف 9 أنواع من أسماك القرش تمشي على قدمين.. تفاصيل وصور

طريقة عمل اللحمة الضاني بوصفات مختلفة

فيديو

الجملي هو أملي.. قصة الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية

فيديوجراف.. حكم المنتحر وشارب الخمر..تصريحات جديدة للدكتور علي جمعة

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

فاكسيرا سينوفاك .. رئيس الوزراء يعلن إطلاق اللقاح المصري "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ