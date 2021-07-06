عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كوبا أمريكا.. موعد مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا والقنوات الناقلة

منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة من العيار، الثقيل، بين الأرجنتين وكولومبيا، غدا الأربعاء، على ملعب نيلتون سانتوس الأولمبي، ضمن منافسات الدور نصف نهائي، من مسابقة كوبا أمريكا 2021.

 

موعد مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا والقنوات الناقلة:

 

تقام مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا، في تمام الثالثة فجر غدا، الأربعاء، وتذاع عبر  قناتي beIN Sports HD 5 Max، و beIN Sports HD 6 Max، بتعليق رؤوف خليف.

 

الأرجنتين ضد كولومبيا:


ويسعى منتخب الأرجنتين بقيادة قائده ليونيل ميسي، لتحقيق الفوز على كولومبيا في مباراة الليلة، وقطع خطوة كبيرة نحو حلم لقب كوبا أمريكا.

 

ويأمل ليونيل ميسي في إنهاء 16 عاما من النحس، بتحقيق أول بطولة له، مع منتخب الأرجنتين الأول.

 

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين، إلى الدور نصف النهائي، الأحد الماضي، بالفوز على الإكوادور بثلاثية نظيفة، حيث صنع هدفين، وسجل الثالث.

 

على الجانب الآخر يطمح منتخب كولومبيا في مواصلة مشواره في كوبا أمريكا، بخطف بطاقة التأهل من الأرجنتين.

 

وصعد منتخب كولومبيا إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على أوروجواي، الأحد الماضي، بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

 

يذكر أن آخر مباراة جمعت الأرجنتين وكولومبيا، كانت في شهر يونيو الماضي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وتنتهت بالتعادل الإيجابي 2 - 2.

 

الفائز يواجه البرازيل في نهائي كوبا أمريكا


سيواجه الفائز من مباراة الأرجنتين وكولومبيا سيواجه البرازيلي، في نهائي كوبا أمريكا، الأحد

الأرجنتين كولومبيا كوبا أمريكا كوبا أمريكا 2021 الأرجنتين ضد كوبا أمريكا ميسي جدول مباريات اليوم

ترشيحاتنا

بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

مدبولي يتفقد تطوير طريق الكباش بالأقصر

عزل رؤساء مدن دمياط والمنيا وتحويلهم لعمل إدارى

رسالة عاجلة من رئيس البرلمان العربي بشأن سد النهضة

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة يصاحبه نسب رطوبة مرتفعة

الرقابة المالية ترفع تمثيل المرأة لـ 25% بمجالس إدارة الشركات المقيدة في البورصة والأنشطة المالية غير المصرفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

دعم نقدي للأسر الأقل دخلا الأبرز.. 5 هدايا قدمها السيسي في الموازنة الجديدة

وزير الري: إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق.. وتسعى للتهرب من أي التزام

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

متابعة تحرج مى كساب بسبب صورة زوجها .. والفنانة ترد بقوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واي فاي وتليفزيون.. مراحيض عامة بخدمات متطورة.. صور

طريقة عمل اللحمة الضاني كباب حلة

اكتشاف 9 أنواع من أسماك القرش تمشي على قدمين.. تفاصيل وصور

طريقة عمل اللحمة الضاني بوصفات مختلفة

فيديو

الجملي هو أملي.. قصة الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية

فيديوجراف.. حكم المنتحر وشارب الخمر..تصريحات جديدة للدكتور علي جمعة

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

فاكسيرا سينوفاك .. رئيس الوزراء يعلن إطلاق اللقاح المصري "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ