كوبا أمريكا.. موعد مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة من العيار، الثقيل، بين الأرجنتين وكولومبيا، غدا الأربعاء، على ملعب نيلتون سانتوس الأولمبي، ضمن منافسات الدور نصف نهائي، من مسابقة كوبا أمريكا 2021.

موعد مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا، في تمام الثالثة فجر غدا، الأربعاء، وتذاع عبر قناتي beIN Sports HD 5 Max، و beIN Sports HD 6 Max، بتعليق رؤوف خليف.

الأرجنتين ضد كولومبيا:



ويسعى منتخب الأرجنتين بقيادة قائده ليونيل ميسي، لتحقيق الفوز على كولومبيا في مباراة الليلة، وقطع خطوة كبيرة نحو حلم لقب كوبا أمريكا.

ويأمل ليونيل ميسي في إنهاء 16 عاما من النحس، بتحقيق أول بطولة له، مع منتخب الأرجنتين الأول.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين، إلى الدور نصف النهائي، الأحد الماضي، بالفوز على الإكوادور بثلاثية نظيفة، حيث صنع هدفين، وسجل الثالث.

على الجانب الآخر يطمح منتخب كولومبيا في مواصلة مشواره في كوبا أمريكا، بخطف بطاقة التأهل من الأرجنتين.

وصعد منتخب كولومبيا إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على أوروجواي، الأحد الماضي، بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

يذكر أن آخر مباراة جمعت الأرجنتين وكولومبيا، كانت في شهر يونيو الماضي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وتنتهت بالتعادل الإيجابي 2 - 2.

الفائز يواجه البرازيل في نهائي كوبا أمريكا



سيواجه الفائز من مباراة الأرجنتين وكولومبيا سيواجه البرازيلي، في نهائي كوبا أمريكا، الأحد