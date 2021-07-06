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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر بـ ليلونجوي يبحث مع الشركات المصرية فرص الاستثمار في مالاوي

السفير حسن شوقي
السفير حسن شوقي خلال لقائه مع وفدي شركتين في ماولاوي

استضاف السفير حسن شوقي، سفير مصر في ليلونجوي، وفدين من شركتين مصريتين ووزراء الطاقة والتجارة والبنية التحتية المالاويين، ونائبة وزير النقل والاشغال العامة المالاوية، ورئيس صندوق دعم الصادرات المالاوي، حيث تم بحث سُبل تعزيز تواجد الشركات المصرية في مالاوي والتسهيلات والامتيازات التي تقدمها الحكومة المالاوية لجذب الاستثمارات المصرية في المجالات الحيوية لمالاوي كمشروعات الطرق والاسكان والطاقة والاتصالات. 

وأكد السفير شوقي حرص مصر على الارتقاء بالتعاون بين البلديّن في مجالات التجارة والاستثمار، كما رحب بالمقترح المالاوي بإنشاء مجلس للاقتصاد والأعمال المصرى المالاوي لتعظيم الاستفادة من العضوية المشتركة للبلدين في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية.

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سفير مصر بـ ليلونجوي يستعرض مجالات الشراكة مع وزير خارجية مالاوي

 كما نظمت السفارة بتنظيم  لقاءات لوفدي الشركتين المصريتين مع كبرى الشركات المالاوية في مجالات الطاقة والانشاءات والاتصالات والاسكان والبنوك ومشروعات المياه. 

ومن جانبه، رحب وزير الطاقة المالاوي بوفدي الشركتين، مؤكداً على تطلع الحكومة المالاوية الجديدة إلى بناء شراكة اقتصادية مع مصر، ومشيداً بالإنجازات الاقتصادية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية في مصر في الفترة الأخيرة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية. 

كما نوه الوزير المالاوي الى حاجة بلاده الى جذب مزيد من الاستثمارات المصرية في قطاعات الطاقة وانشاء خطوط لنقل المواد البترولية والزراعة ومشروعات المياه، فضلاً عن إنشاء خطوط سكك حديد، وذلك لمساعدة مالاوي في التعافي من الركود الاقتصادي الناتج عن انتشار فيروس كورونا.
 

السفير المصري في ليلونجوي يبحث مع الشركات المصرية الاستفادة من الفرص في مالاوي
السفير المصري في ليلونجوي يبحث مع الشركات المصرية الاستفادة من الفرص في مالاوي
السفير المصري في ليلونجوي يبحث مع الشركات المصرية الاستفادة من الفرص في مالاوي
السفير المصري في ليلونجوي يبحث مع الشركات المصرية الاستفادة من الفرص في مالاوي
السفير المصري في ليلونجوي يبحث مع الشركات المصرية الاستفادة من الفرص في مالاوي
السفير المصري في ليلونجوي يبحث مع الشركات المصرية الاستفادة من الفرص في مالاوي
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