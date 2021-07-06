عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مون شيري .. سميرة سعيد تستعد لطرح أغنية جديدة

سميرة سعيد
سميرة سعيد

تستعد الديفا الفنانة سميرة سعيد لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "مون شيري"، ومن المقرر طرحها يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو الجاري، والأغنية تحمل طابع وأجواء السبعينيات. 

أغنية"مون شيري" تشتمل على كلمات بالعربية والفرنسية، وهي من كلمات محمد القياتى، ألحان بلال سرور، 

txt

برفقة هالة صدقي.. سميرة سعيد تحصل على لقاح كورونا | شاهد

txt

سميرة سعيد ضيفة برنامج أهلا وزحما على إنرجي.. الأربعاء

توزيع هاني يعقوب، ميكس وماستر لخالد عز، والكليب من إخراج نضال هاني.
 

طرحت الفنانة سميرة سعيد، أغنية “ الساعة اتنين بالليل ”  من ألبوم ٢٠٢١ على قناتها الرسمية على يوتيوب.

 

أغنية "الساعة اتنين بالليل" الأغنية الثالثة من ألبوم الديفا سميرة سعيد، والتي قررت طرحه كأغانٍ سينجل علي مدار الشهور المقبلة، حيث بدأت بالأغنية الرومانسية "بحب معاك"، والتى حققت 3 ملايين و600 ألف مشاهدة على موقع “يوتيوب”، وهى من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة.

أما الثانية فكانت أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، ومن إخراج نضال هانى وهي أغنية دارما وحققت 3 مليون و900 ألف مشاهدة، وتقول كلمات الأغنية: "بحب معاك أحس الوقت بيعدي وآخر الليل يبان بدري وبعدين يبقى دلوقتي وتنطق اسمي يبقى جميل بحب معاك ألاقي إن الوجع راحة وأحكي كلامي بصراحة وتسمع ليا بالراحة وما تملش من التفاصيل".

وتتعاون الديفا سميرة سعيد في ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء: محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، أحمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، أحمد حسام.
 

هالة صدقي الفنانة سميرة سعيد الساعة اتنين بالليل اغنية الساعة اتنين بالليل سميرة سعيد لقاح كورونا

ترشيحاتنا

مصطفى بكرى عن أزمة السد الإثيوبي:مصر نفد صبرها ولن تقبل الأمر الواقع

الحكومة : الانتهاء من أعمال ترميم تمثال تحتمس الثاني خلال أكتوبر

رئيس الوزراء: تحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم

اقتصادي يوضح أسباب احتلال مصر المرتبة الأولي إفريقياً في تلقي الاستثمارات

بالدرجات.. الحد الادنى لـ تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الحكومية في المحافظات

المحكمة الاقتصادية تؤيد التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

لأول مرة.. عبور حاملة الطائرات البريطانية قناة السويس

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

عزل رؤساء مدن بـ دمياط والمنيا وتحويلهم لعمل إدارى

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

دعم نقدي للأسر الأقل دخلا الأبرز.. 5 هدايا قدمها السيسي في الموازنة الجديدة

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب رقم ١

طريقة عمل فتة عيد الأضحى .. أحلى من المحلات

نتيجة للاحترار العالمي.. تغطية الأنهار الجليدية بأغطية السيارات لمنع ذوبانها.. فيديو

واي فاي وتليفزيون.. مراحيض عامة بخدمات متطورة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. القصة الكاملة لحقيقة القبض على الفنانة جوهرة.. تفاصيل

الجملي هو أملي.. قصة الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية

فيديوجراف.. حكم المنتحر وشارب الخمر..تصريحات جديدة للدكتور علي جمعة

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

اﻟﻤﺰﻳﺪ