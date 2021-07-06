مون شيري .. سميرة سعيد تستعد لطرح أغنية جديدة

تستعد الديفا الفنانة سميرة سعيد لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "مون شيري"، ومن المقرر طرحها يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو الجاري، والأغنية تحمل طابع وأجواء السبعينيات.

أغنية"مون شيري" تشتمل على كلمات بالعربية والفرنسية، وهي من كلمات محمد القياتى، ألحان بلال سرور،

توزيع هاني يعقوب، ميكس وماستر لخالد عز، والكليب من إخراج نضال هاني.



طرحت الفنانة سميرة سعيد، أغنية “ الساعة اتنين بالليل ” من ألبوم ٢٠٢١ على قناتها الرسمية على يوتيوب.

أغنية "الساعة اتنين بالليل" الأغنية الثالثة من ألبوم الديفا سميرة سعيد، والتي قررت طرحه كأغانٍ سينجل علي مدار الشهور المقبلة، حيث بدأت بالأغنية الرومانسية "بحب معاك"، والتى حققت 3 ملايين و600 ألف مشاهدة على موقع “يوتيوب”، وهى من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة.

أما الثانية فكانت أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، ومن إخراج نضال هانى وهي أغنية دارما وحققت 3 مليون و900 ألف مشاهدة، وتقول كلمات الأغنية: "بحب معاك أحس الوقت بيعدي وآخر الليل يبان بدري وبعدين يبقى دلوقتي وتنطق اسمي يبقى جميل بحب معاك ألاقي إن الوجع راحة وأحكي كلامي بصراحة وتسمع ليا بالراحة وما تملش من التفاصيل".



وتتعاون الديفا سميرة سعيد في ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء: محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، أحمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، أحمد حسام.

