موسكو لا تستبعد مشاركة واشنطن في التسوية الأوكرانية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن بلاده لا تستبعد مشاركة واشنطن في التسوية الأوكرانية، مشيرا إلى أن هذا يعتمد على من سيتم تعيينه كمنسق رئيسي للجهود في هذا المجال.



وقال ريابكوف، خلال مقابلة مع مجلة "الحياة الدولية" لسان حال الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء: " إن هذا الأمر يعتمد على من سيتم تعيينه لهذه المهمة من الجانب الأميركي"، لافتا إلى أنه حتى الآن لا يوجد وضوح بهذا الشأن ولم تضف القمة في جنيف بين الرئيسين الروسي والأمريكي أي لمسات نهائية على هذا الموضوع.



وأضاف:" نحن لا نستبعد أي شيء، وكل هذا يتوقف على ما إذا كان الأميركيون سيكونون قادرين على تشكيل نهج ، أكثر شمولا وموضوعية ورصانة وهدوء ومسؤولية لكل ما يحدث في دونباس وحول أوكرانيا ككل".



وتابع ريابكوف:" نحن لا نرى أي رغبة في أخذ مقارباتنا وتقييماتنا بعين الاعتبار، وبطبيعة الحال مع مثل هذا الموقف من الصعب تخيل مساهمة أميركية بناءة للعمل في موضوع التسوية الأوكرانية"، مشيرا إلى أنه قد تكون هناك خيارات مختلفة.



من ناحية أخرى، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف:" إن بلاده تأمل في ألا تقلل "الدولة العميقة" في الولايات المتحدة من نتائج قمة جنيف، وألا تحدث مراجعة للاتفاقيات بين الرئيسين الروسي والأمريكي".

وأضاف ريابكوف -في مقابلة مع مجلة "الحياة الدولية" الصادرة عن وزارة الخارجية الروسية، اليوم /الثلاثاء/-:" أن مستوى التوقعات قبل القمة في العديد من العواصم كان عالياً وتجاوز ما يمكن أن تحققه الأطراف؛ نظرا للمسافات المتباعدة بينهما حيال الكثير من القضايا.

وتابع نائب وزير الخارجية الروسية:" مع ذلك، لقد مرت القمة في نظري بنجاح وبنتائج نأمل أن تكون قادرة على الاستمرار، وألا تحول ما يعرف بـ"الدولة العميقة" في الولايات المتحدة هذه النتائج الى لا شيء، كما حدث للأسف في الماضي في ظل إدارة ترامب "، معتبرا أن هناك فرصة لتسوية العلاقات مع واشنطن، ومشيرا إلى أن تفويت هذه الفرصة أمر لا يغتفر.

