عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو لا تستبعد مشاركة واشنطن في التسوية الأوكرانية

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن بلاده لا تستبعد مشاركة واشنطن في التسوية الأوكرانية، مشيرا إلى أن هذا يعتمد على من سيتم تعيينه كمنسق رئيسي للجهود في هذا المجال.


وقال ريابكوف، خلال مقابلة مع مجلة "الحياة الدولية" لسان حال الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء: " إن هذا الأمر يعتمد على من سيتم تعيينه لهذه المهمة من الجانب الأميركي"، لافتا إلى أنه حتى الآن لا يوجد وضوح بهذا الشأن ولم تضف القمة في جنيف بين الرئيسين الروسي والأمريكي أي لمسات نهائية على هذا الموضوع. 


وأضاف:" نحن لا نستبعد أي شيء، وكل هذا يتوقف على ما إذا كان الأميركيون سيكونون قادرين على تشكيل نهج ، أكثر شمولا وموضوعية ورصانة وهدوء ومسؤولية لكل ما يحدث في دونباس وحول أوكرانيا ككل". 


وتابع ريابكوف:" نحن لا نرى أي رغبة في أخذ مقارباتنا وتقييماتنا بعين الاعتبار، وبطبيعة الحال مع مثل هذا الموقف من الصعب تخيل مساهمة أميركية بناءة للعمل في موضوع التسوية الأوكرانية"، مشيرا إلى أنه قد تكون هناك خيارات مختلفة.


من ناحية أخرى، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف:" إن بلاده تأمل في ألا تقلل "الدولة العميقة" في الولايات المتحدة من نتائج قمة جنيف، وألا تحدث مراجعة للاتفاقيات بين الرئيسين الروسي والأمريكي".
وأضاف ريابكوف -في مقابلة مع مجلة "الحياة الدولية" الصادرة عن وزارة الخارجية الروسية، اليوم /الثلاثاء/-:" أن مستوى التوقعات قبل القمة في العديد من العواصم كان عالياً وتجاوز ما يمكن أن تحققه الأطراف؛ نظرا للمسافات المتباعدة بينهما حيال الكثير من القضايا.
وتابع نائب وزير الخارجية الروسية:" مع ذلك، لقد مرت القمة في نظري بنجاح وبنتائج نأمل أن تكون قادرة على الاستمرار، وألا تحول ما يعرف بـ"الدولة العميقة" في الولايات المتحدة هذه النتائج الى لا شيء، كما حدث للأسف في الماضي في ظل إدارة ترامب "، معتبرا أن هناك فرصة لتسوية العلاقات مع واشنطن، ومشيرا إلى أن تفويت هذه الفرصة أمر لا يغتفر.
 

موسكو واشنطن التسوية الأوكرانية وزير الخارجية الروسي جنيف

موضوعات متعلقة

روسيا تعثر على حطام طائرتها المنكوبة في كاماتشاتكا

روسيا تؤيد إنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإندونيسيا

ترشيحاتنا

سفيرة مصر في كوتونو تبحث دخول الدواء المصري إلى سوق بنين

مصطفى بكرى عن أزمة السد الإثيوبي:مصر نفد صبرها ولن تقبل الأمر الواقع

الحكومة : الانتهاء من أعمال ترميم تمثال تحتمس الثاني خلال أكتوبر

رئيس الوزراء: تحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم

اقتصادي يوضح أسباب احتلال مصر المرتبة الأولي إفريقياً في تلقي الاستثمارات

بالدرجات.. الحد الادنى لـ تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الحكومية في المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

لأول مرة.. عبور حاملة الطائرات البريطانية قناة السويس

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

عزل رؤساء مدن بـ دمياط والمنيا وتحويلهم لعمل إدارى

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

دعم نقدي للأسر الأقل دخلا الأبرز.. 5 هدايا قدمها السيسي في الموازنة الجديدة

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب رقم ١

طريقة عمل فتة عيد الأضحى .. أحلى من المحلات

نتيجة للاحترار العالمي.. تغطية الأنهار الجليدية بأغطية السيارات لمنع ذوبانها.. فيديو

واي فاي وتليفزيون.. مراحيض عامة بخدمات متطورة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. القصة الكاملة لحقيقة القبض على الفنانة جوهرة.. تفاصيل

الجملي هو أملي.. قصة الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية

فيديوجراف.. حكم المنتحر وشارب الخمر..تصريحات جديدة للدكتور علي جمعة

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

اﻟﻤﺰﻳﺪ