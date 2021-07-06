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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من كابتن المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو؟ شوقي غريب يجيب

صدى البلد

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، عن قائد المنتخب في أولمبياد طوكيو التي ستنطلق شهر يوليو الجاري.

 

وأكد شوقي غريب، في تصريحات إذاعية عبر أثير “أون سبورت اف ام”، أن رمضان صبحي نجم بيراميدز، كان قائدا رائعا خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عاما، والتي أقيمت في مصر، مشددا على أن دوره كان مؤثرا مع المنتخب وفي أداء اللاعبين. 

 

وقال شوقي غريب إن الأقدمية هي التي تحسم كابتن المنتخب في الأولمبياد، لذلك فأحمد حجازي هو الأحق ثم رمضان صبحي ثم محمود حمدي الونش نجم الزمالك.

 

وأضاف شوقي غريب أنه في حال اجتمع اللاعبون فيما بينهم، واتفقوا على أن يكون رمضان صبحي هو الكابتن فهو لن يمانع الأمر مطلقا. 

 

وعن أبرز اللاعبين الذي كان ينوي ضمهم، أكد شوقي غريب أنه كان ينوي ضم تريزيجيه نجم أستون فيلا، حيث سيكون له دور مؤثر، ولكن الإصابة حالت دون ذلك. 

 

وأوضح أن محمد صلاح نجم ليفربول، كان يرغب في الانضمام للمنتخب ولكن ظروف مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية أجبرت ليفربول على رفض الأمر.  

 

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شوقي غريب اولمبياد طوكيو رمضان صبحي محمد صلاح ليفربول

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